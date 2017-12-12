«Заклятый враг братского клуба». Итоги жеребьёвок ЛЧ и ЛЕ в зарубежных СМИ
ЦСКА не внушил страха сербам, а испанцы снова ноют о поездке в холодную Москву к «Спартаку».
ЦСКА не внушил страха сербам, а испанцы снова ноют о поездке в холодную Москву к «Спартаку».
Blic: «От “армейского” кубка УЕФА попахивает древностью»
Сербское издание Blic предвкушает принципиальный поединок «Црвены Звезды» и ЦСКА.
«Семикратный чемпион СССР, шестикратный чемпион России, ЦСКА также завоёвывал Кубок УЕФА 12 лет назад. Но это достижение уже попахивает древностью. Нынешняя ситуация в “армейском” клубе далеко не такая радужная», — отмечает газета.
«Команда была основана в 1911 году как объединение любителей лыжного спорта. Лыжи и футбол? Эти явления, конечно, имеют мало общего», — добавляет немного иронии автор.
В составе ЦСКА сербы выделяют игроков сборной: вратаря Игоря Акинфеева, защитников — братьев Березуцких и Виктора Васина, «натурализованного бразильца» Фернандеса, а также хавбеков — Алана Дзагоева и Александра Головина. «В атаке у ЦСКА правят легионеры Витиньо и Оланаре, но есть и группа опасных молодых россиян — Кучаев, Чалов и Жамалетдинов», — рассказывает издание.
«Команда Виктора Гончаренко в этом сезоне РФПЛ не блещет и занимает пятое место в турнирной таблице, а на днях не смогла ничего противопоставить в дерби страны действующему чемпиону “Спартаку”. В этом сезоне Лиги чемпионов ЦСКА забил восемь голов и пропустил 10 — результат, не особенно внушающий страх и трепет. Впрочем, не стоит недооценивать богатый опыт команды в еврокубках. Стоит также добавить, что “кони” (как их называют в России. — Прим. издания Blic) являются самым принципиальным соперником московского “Спартака” —
Ещё одно сербское издание Mozzart Sport называет жеребьёвку для «Црвены» в целом удачной. «Рука Эрика Абидаля могла принести гораздо больше несчастий
В описании соперника автор называет Виктора Гончаренко одним из самых перспективных тренеров Восточной Европы, а Игоря Акинфеева — главной звездой команды.
The Herald: «Газпромовская тёмная лошадка»
«Российский гранд с поддержкой “Газпрома” является одной из тёмных лошадок турнира. 10 лет назад зенитовцы выиграли Кубок УЕФА, победив в финале “Рейнджерс” в Манчестере», — делится главным впечатлением шотландская газета The Herald.
По мнению колумниста Чарли Магуайера, «Селтику» достался хороший жребий: «Могло быть хуже, могло быть и проще. “Зенит” провёл последний матч года и ушёл на трёхмесячный перерыв, так что это может повлиять на исход противостояния. В любом случае пара довольно интересная». В другой статье издание напоминает, что у «Зенита» есть проблемы с поведением болельщиков,
Английские коллеги из Daily Mail не столь оптимистичны в прогнозах на эту пару, в отличие от шотландцев. Автор онлайна на сайте газеты называет жребий не самым приятным для «Селтика» — предстоит долгая поездка к команде с лучшим показателем результативности на групповом этапе Лиге Европы. The Sun и вовсе путешествие в
AS: «Атлетику» будет несладко на московском морозе
В материале печатной версии издания AS небольшая заметка о «Спартаке» — по мнению коллег, зимний перерыв может повлиять на
Про «Спартак» больше пишут региональные издания, концентрирующиеся на игре команды из Бильбао. El Correo замечает, что испанцам придётся несладко при февральской погоде в Москве. «В 2012 году бискайцы под руководством Бьельсы уже ездили в Россию, и мороз был просто невыносимый. Холодная погода в России не позволяет продолжать сезон в зимние месяцы, и это обычно ослабляет команды к весеннему периоду». О самих спартаковцах подробно рассказывает местная газета Deia.
«16 долгих лет москвичи не знали успехов, но во многом благодаря итальянскому тренеру Массимо Каррере — в прошлом игрока “Ювентуса”, а ныне тренера —
«Спартак» комфортно чувствует себя при контратаках и обычно отдаёт бразды правления игрой сопернику. На своём поле
L’Equipe: «Ницце» попался не лучший вагон
Во Франции итоги жеребьёвки Лиги Европы и «Локомотив», попавшийся «Ницце», меркнут по сравнению с невзгодами «ПСЖ»: парижанам в Лиге чемпионов в соперники достался «Реал». Поэтому французская пресса в отношении «Локо» ограничилась общими фактами о лидерстве команды в чемпионате России и авторе победного гола Португалии на Евро во Франции Эдере. Ну и в целом отмечается, что это не лучший жребий для «Ниццы». Основной же материал на первой полосе газеты получил зловещий заголовок: «Рука дьявола». Действительно, можно ли было вытащить для «ПСЖ» вариант хуже?