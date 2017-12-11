Тренеру «Спортинга» не нравится газон в Астане

«Для “Спортинга” матч в Казахстане станет беспрецедентным — ранее “львы” никогда не играли с казахстанской командой в еврокубках. От Лиссабона до Астаны более семи тысяч километров, так что игрокам придется выдержать больше восьми часов в самолете. Еще одним аспектом гостевого матча станет газон — в Астане он не натуральный, а синтетика. Главный тренер “Спортинга” Жорже Жезуш неоднократно говорил, что ему он не нравится», — пишет сайт.



Матч «Астана» — «Спортинг» состоится 15 февраля в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа «Астаны» — 3.82, ничья — 3.44, победа «Спортинга» — 2.17. Ответная игра в Лиссабоне пройдет 22 февраля.