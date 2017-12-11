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11 декабря, источник: Sports.kz

Тренеру «Спортинга» не нравится газон в Астане

Португальское издание Sapo Desporto прокомментировало предстоящее противостояния «Спортинга» и «Астаны» в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

«Для “Спортинга” матч в Казахстане станет беспрецедентным — ранее “львы” никогда не играли с казахстанской командой в еврокубках. От Лиссабона до Астаны более семи тысяч километров, так что игрокам придется выдержать больше восьми часов в самолете. Еще одним аспектом гостевого матча станет газон — в Астане он не натуральный, а синтетика. Главный тренер “Спортинга” Жорже Жезуш неоднократно говорил, что ему он не нравится», — пишет сайт.

Матч «Астана» — «Спортинг» состоится 15 февраля в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа «Астаны» — 3.82, ничья — 3.44, победа «Спортинга» — 2.17. Ответная игра в Лиссабоне пройдет 22 февраля.

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