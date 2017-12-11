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21:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Астана» и «Спортинг» установят рекорд Лиги Европы по дальности перелёта

По итогам жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы образовалась пара «Астана» — «Спортинг».

Источник: Reuters

Данное противостояние войдёт в историю турнира, поскольку командам придётся преодолеть в общей сложности более 14 тыс. километров.

Ранее рекорд принадлежал «Кайрату» и «Бордо», преодолевшим почти 12 тыс. километров, чтобы провести матчи друг с другом.

У «Астаны» уже есть опыт выступления в Лиссабоне: в сезоне-2015/16 она встречалась с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

1/16 финала Лиги Европы
«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Аталанта» (Италия)
«Ницца» (Франция) — «Локомотив» (Россия)
«Копенгаген» (Дания) — «Атлетико» (Испания)
«Спартак» (Россия) — «Атлетик» (Испания)
АЕК (Греция) — «Динамо» Киев (Украина)
«Селтик» (Шотландия) — «Зенит» (Россия)
«Наполи» (Италия) — «РБ Лейпциг» (Германия),
«Лион» (Франция) — «Вильярреал» (Испания)
«Реал Сосьедад» (Испания) — «Зальцбург» (Австрия)
«Партизан» (Сербия) — «Виктория» (Чехия)
«Стяуа» (Румыния) — «Лацио» (Италия)
«Лудогорец» (Болгария) — «Милан» (Италия)
«Астана» (Казахстан) — «Спортинг» (Португалия)
«Эстерсунд» (Швеция) — «Арсенал» (Англия)
«Марсель» (Франция) — «Брага» (Португалия).

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