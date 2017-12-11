«Астана» и «Спортинг» установят рекорд Лиги Европы по дальности перелёта

Данное противостояние войдёт в историю турнира, поскольку командам придётся преодолеть в общей сложности более 14 тыс. километров.



Ранее рекорд принадлежал «Кайрату» и «Бордо», преодолевшим почти 12 тыс. километров, чтобы провести матчи друг с другом.



У «Астаны» уже есть опыт выступления в Лиссабоне: в сезоне-2015/16 она встречалась с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.