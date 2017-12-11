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21:32 (мск), источник: Sports.kz

Менеджер «Спортинга» сравнил «Астану» с «Барселоной»

Менеджер лиссабонского «Спортинга» Андре Жеральдеш поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Астаной» в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

 — Мы смотрим на это противостояние с максимальным уважением к «Астане». Мы понимаем, что самой большой проблемой, помимо спортивной составляющей, станет разница во времени — шесть часов — и время перелета — не менее семи часов. Понятно, что это другая сторона Лиги Чемпионов и Лиги Европы — ты можешь попасть на соперника, который находится на далеком расстоянии. Мы выходим на поле в каждом матче, чтобы победить — неважно, еврокубки это или чемпионат. Уважение и мотивация одни и те же. Для нас матч с «Астаной» будет таким же, как и с «Барселоной», — приводит слова Жеральдеша официальный сайт «Спортинга».

Матч «Астана» — «Спортинг» состоится 15 февраля в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа «Астаны» — 3.82, ничья — 3.44, победа «Спортинга» — 2.17. Ответная игра в Лиссабоне пройдет 22 февраля.

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