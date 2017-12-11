Стойлов: «Астана» будет биться со «Спортингом». Пока не знаю — со мной или нет

В 1/16 финала его команде достался португальский «Спортинг» из Лиссабона. Первый матч команды проведут 15 февраля в столице Казахстана, а через неделю состоится ответная игра.

Сам Стойлов заявил, что «Астана» даст бой «Спортингу», но будет ли он руководить командой в этих играх пока не знает — его контракт подходит к завершению.

— Очевидно, что «Спортинг» — фаворит в нашей паре. Но фавориты не всегда побеждают. «Астане» надо биться. Но будет ли она делать это со мной, я не знаю. У меня 31 декабря заканчивается контракт с клубом. Пока о своем будущем ничего сказать не могу, — сказал Стойлов.

— «Спортинг» на групповой стадии Лиги чемпионов играл с «Ювентусом» и «Барселоной».

— Да, и «Ювентусу» в Лиссабоне «Спортинг» не проиграл. Хорошая команда. Я же сам играл в Португалии, поэтому для меня «львы» — топ-клуб (в сезоне 1996/97 полузащитник Стойлов играл за «Кампомайоренсе» в высшей лиге Португалии — прим.Vesti.kz).

— Можно сказать, что с жеребьевкой «Астане» не повезло?

— Если ты проходишь своего соперника, значит жеребьевка была хорошей, если нет — плохой. «Спортинг» — фаворит, но в футболе случается всякое.

— Соперником могла оказаться и одна из тройки российских команд — «Зенит», ЦСКА, «Локомотив»…

— Если честно, я хотел именно российскую команду.

— Почему?

— И послабее, и поближе лететь, и в условиях одинаковых были бы команды. Я о том, что в России чемпионат возобновляется, а в Казахстане стартует новый примерно в одни сроки. У «Спортинга» же в феврале середина сезона. Мы не в равных условиях.

Да, любой из этой тройки российских клубов был бы фаворитом в противостоянии с «Астаной». Думали, что можем попасть на россиян, за исключением «Спартака», конечно, который также являлся несеяной командой. Было бы интересно сравнить уровень «Астаны» на фоне лучших российских команд.