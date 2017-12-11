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21:13 (мск), источник: Vesti.kz

Стойлов: «Астана» будет биться со «Спортингом». Пока не знаю — со мной или нет

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов в интервью Sportsdaily.ru прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

В 1/16 финала его команде достался португальский «Спортинг» из Лиссабона. Первый матч команды проведут 15 февраля в столице Казахстана, а через неделю состоится ответная игра.

Сам Стойлов заявил, что «Астана» даст бой «Спортингу», но будет ли он руководить командой в этих играх пока не знает — его контракт подходит к завершению.

— Очевидно, что «Спортинг» — фаворит в нашей паре. Но фавориты не всегда побеждают. «Астане» надо биться. Но будет ли она делать это со мной, я не знаю. У меня 31 декабря заканчивается контракт с клубом. Пока о своем будущем ничего сказать не могу, — сказал Стойлов.

— «Спортинг» на групповой стадии Лиги чемпионов играл с «Ювентусом» и «Барселоной».
— Да, и «Ювентусу» в Лиссабоне «Спортинг» не проиграл. Хорошая команда. Я же сам играл в Португалии, поэтому для меня «львы» — топ-клуб (в сезоне 1996/97 полузащитник Стойлов играл за «Кампомайоренсе» в высшей лиге Португалии — прим.Vesti.kz).

— Можно сказать, что с жеребьевкой «Астане» не повезло?
— Если ты проходишь своего соперника, значит жеребьевка была хорошей, если нет — плохой. «Спортинг» — фаворит, но в футболе случается всякое.

— Соперником могла оказаться и одна из тройки российских команд — «Зенит», ЦСКА, «Локомотив»…
— Если честно, я хотел именно российскую команду.

— Почему?
— И послабее, и поближе лететь, и в условиях одинаковых были бы команды. Я о том, что в России чемпионат возобновляется, а в Казахстане стартует новый примерно в одни сроки. У «Спортинга» же в феврале середина сезона. Мы не в равных условиях.

Да, любой из этой тройки российских клубов был бы фаворитом в противостоянии с «Астаной». Думали, что можем попасть на россиян, за исключением «Спартака», конечно, который также являлся несеяной командой. Было бы интересно сравнить уровень «Астаны» на фоне лучших российских команд.

Ранее об ожиданиях от противостояния со «Спортингом» рассказали другие представители «Астаны»: президент клуба Саян Хамитжанов, защитник Абзал Бейсебеков и хавбек Марин Томасов. Менеджер главной команды «Спортинга» Андре Жеральдеш заявил, что лиссабонцы будут настраиваться на встречи с казахстанским соперником точно так же, как на «Барселону».

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