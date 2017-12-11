Домашние матчи «Зенита» и «Спартака» в 1/16 финала Лиги Европы начнутся в 21:00

На сайте пресс-службы союза было указано, что домашние матчи «Зенита» и «Спартака» должны начаться в 23:05 мск, однако обе игры стартуют в 21:00 мск, как следует из расписания телеканалов, которые будут транслировать встречи.



15 февраля. «Селтик» — «Зенит». 1-й матч. «Селтик Парк», Глазго. Начало — в 23:05 мск.

22 февраля. «Зенит» — «Селтик». 2-й матч. «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург. Начало — в 21:00 мск.



15 февраля. «Ницца» — «Локомотив». 1-й матч. «Стад-де-Нис», Ницца. Начало — в 21:00 мск.

22 февраля. «Локомотив» — «Ницца». 2-й матч. «Локомотив», Москва. Начало — в 19:00 мск.



13 февраля. «Црвена Звезда» — ЦСКА. 1-й матч. «Райко Митич», Белград. Начало — в 20:00 мск.

21 февраля. ЦСКА — «Црвена Звезда». 2-й матч. «Арена ЦСКА», Москва. Начало — в 20:00 мск.



15 февраля. «Спартак» — «Атлетик». 1-й матч. «Спартак», Москва. Начало — в 21:00 мск.

22 февраля. «Атлетик» — «Спартак». 2-й матч. «Сан-Мамес», Бильбао. Начало — в 23:05 мск.