Представление «Црвены Звезды» — соперника ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы

Одна из самых популярных команд Сербии «Црвена Звезда» второй раз в сезоне сыграет против российского клуба. В квалификации Лиги Европы «Црвена Звезда» нанесла неожиданное поражение «Краснодару» — 2:3, 2:1, однако на достигнутом не остановилась и вышла в плей-офф. В групповом турнире «Црвена Звезда» уступила лишь лондонскому «Арсеналу», зато сумела опередить немецкий «Кельн» и белорусский БАТЭ. Судьба путевки в плей-офф решилась в прошлый четверг в Белграде, где «Црвена Звезда» победила «Кельн» (1:0), при этом за шесть матчей групповой стадии «Црвена Звезда» забила лишь три гола.

«Црвена Звезда» является самым титулованным клубом в истории Югославии (27 чемпионских званий в период с 1951 по 1992 год), однако в истории Сербии, а также Сербии и Черногории клуб уступает традиционным конкурентам из «Партизана» — восемь титулов против 16. Уступила «Црвена Звезда» первое место «Партизану» и в прошлом сезоне, хотя годом ранее выиграла чемпионский титул под руководством Миодрага Божовича.

«Црвена Звезда» основана в 1945 году и является единственным югославским клубом, сумевшим выиграть европейский турнир. В 1991 году белградцы завоевали Кубок европейских чемпионов.

Хотя сербские клубы выживают за счет продажи своих воспитанников в западноевропейские и российские команды, в нынешней «Црвене Звезде» выступает немало легионеров, а также футболистов, ранее игравших за рубежом. Многие имеют опыт выступлений в России — это вице-капитан команды Душан Анджелкович, еще недавно игравший за «Амкар» Бранко Йовичич, бывший зенитовец Милан Родич. Играли в российских клубах также французский хавбек Дамьен Ле Таллек, габонец Гуэлор Канга и Митчелл Дональд из Нидерландов.

Капитаном «Црвены Звезды» является поигравший в Англии и Китае 34-летний хавбек Ненад Милияш, лучший бомбардир — Александар Пешич, который с 17 голами возглавляет список снайперов чемпионата Сербии. 14 голов забил ганец Ричмонд Боакие.

Уверенное лидерство в чемпионате Сербии

В нынешнем чемпионате Сербии «Црвена Звезда» уверенно лидирует, после 21 тура на девять очков опережая главных конкурентов из «Партизана». Тренирует клуб 47-летний Владан Милоевич, который ранее работал на Кипре и в Греции, а со скромным клубом «Чукарички» из Белграда выиграл Кубок Сербии.

Впервые «Црвена Звезда» сыграла в еврокубках еще в 1956 году, когда сумела добраться до полуфинала Кубка чемпионов. В 1972 году белградцы уступили московскому «Динамо» в ¼ финала Кубка УЕФА (1:2, 1:1), а в 1989 году выбили из борьбы во втором раунде Кубка УЕФА другой советский клуб — «Жальгирис» (4:1, 1:0).

В 1998 году во втором квалификационном раунде Кубка УЕФА «Црвена Звезда» встретилась с волгоградским «Ротором» (2:1, 2:0). В 2004 году «Зенит» победил белградцев в первом раунде Кубка УЕФА (2:1, 4:0). Наконец, в августе 2017 года «Црвена Звезда» по итогам двух матчей сумела пройти «Краснодар».

«Црвену Звезду» исторически поддерживают фанаты московского «Спартака» — давнего соперника ЦСКА в российском футболе. «Црвена Звезда» даже приняла участие в матче открытия стадиона красно-белых в сентябре 2014 года. При этом спонсором «Црвены Звезды» является российская компания «Газпром», которая также финансирует «Зенит».