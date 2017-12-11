Представление «Црвены Звезды» — соперника ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы

Одна из самых популярных команд Сербии «Црвена Звезда» второй раз в сезоне сыграет против российского клуба. В квалификации Лиги Европы «Црвена Звезда» нанесла неожиданное поражение «Краснодару» — 2:3, 2:1, однако на достигнутом не остановилась и вышла в плей-офф. В групповом турнире «Црвена Звезда» уступила лишь лондонскому «Арсеналу», зато сумела опередить немецкий «Кельн» и белорусский БАТЭ. Судьба путевки в плей-офф решилась в прошлый четверг в Белграде, где «Црвена Звезда» победила «Кельн» (1:0), при этом за шесть матчей групповой стадии «Црвена Звезда» забила лишь три гола.
«Црвена Звезда» является самым титулованным клубом в истории Югославии (27 чемпионских званий в период с 1951 по 1992 год), однако в истории Сербии, а также Сербии и Черногории клуб уступает традиционным конкурентам из «Партизана» — восемь титулов против 16. Уступила «Црвена Звезда» первое место «Партизану» и в прошлом сезоне, хотя годом ранее выиграла чемпионский титул под руководством Миодрага Божовича.
«Црвена Звезда» основана в 1945 году и является единственным югославским клубом, сумевшим выиграть европейский турнир. В 1991 году белградцы завоевали Кубок европейских чемпионов.
Хотя сербские клубы выживают за счет продажи своих воспитанников в западноевропейские и российские команды, в нынешней «Црвене Звезде» выступает немало легионеров, а также футболистов, ранее игравших за рубежом. Многие имеют опыт выступлений в России — это вице-капитан команды Душан Анджелкович, еще недавно игравший за «Амкар» Бранко Йовичич, бывший зенитовец Милан Родич. Играли в российских клубах также французский хавбек Дамьен Ле Таллек, габонец Гуэлор Канга и Митчелл Дональд из Нидерландов.
Капитаном «Црвены Звезды» является поигравший в Англии и Китае 34-летний хавбек Ненад Милияш, лучший бомбардир — Александар Пешич, который с 17 голами возглавляет список снайперов чемпионата Сербии. 14 голов забил ганец Ричмонд Боакие.
Уверенное лидерство в чемпионате Сербии
В нынешнем чемпионате Сербии «Црвена Звезда» уверенно лидирует, после 21 тура на девять очков опережая главных конкурентов из «Партизана». Тренирует клуб 47-летний Владан Милоевич, который ранее работал на Кипре и в Греции, а со скромным клубом «Чукарички» из Белграда выиграл Кубок Сербии.
Впервые «Црвена Звезда» сыграла в еврокубках еще в 1956 году, когда сумела добраться до полуфинала Кубка чемпионов. В 1972 году белградцы уступили московскому «Динамо» в ¼ финала Кубка УЕФА (1:2, 1:1), а в 1989 году выбили из борьбы во втором раунде Кубка УЕФА другой советский клуб — «Жальгирис» (4:1, 1:0).
В 1998 году во втором квалификационном раунде Кубка УЕФА «Црвена Звезда» встретилась с волгоградским «Ротором» (2:1, 2:0). В 2004 году «Зенит» победил белградцев в первом раунде Кубка УЕФА (2:1, 4:0). Наконец, в августе 2017 года «Црвена Звезда» по итогам двух матчей сумела пройти «Краснодар».
«Црвену Звезду» исторически поддерживают фанаты московского «Спартака» — давнего соперника ЦСКА в российском футболе. «Црвена Звезда» даже приняла участие в матче открытия стадиона красно-белых в сентябре 2014 года. При этом спонсором «Црвены Звезды» является российская компания «Газпром», которая также финансирует «Зенит».
«Црвена Звезда» домашние матчи проводит на стадионе имени Райко Митича, арена вмещает 55 тысяч зрителей и также носит неофициальное название «Маракана». Стадион был открыт еще 1963 году и является крупнейшим в Сербии.