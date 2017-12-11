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19:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ницца»: укрощенный Балотелли

«Локомотив» в Лиге Европы встретится с сенсацией прошлогоднего чемпионата Франции.

Источник: Спорт-Экспресс

ТРЕНЕР

В сентябре 2011 года Юпп Хайнкес и Феликс Магат называли менхенглабахскую «Боруссию» одной из лучших команд бундеслиги. «Жеребцы» и правда играли выше ожиданий — всю осень они держались в тройке, побеждали «Баварию» в гостях, громили «Вольфсбург», «Вердер» и ненавистный «Кельн», но главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр отмахивался от слов Хайнкеса и Магата: «Ну что за ерунда!».

В 2012-м «Гладбах» зацепился за четвертое место, но в групповой этап Лиги чемпионов не попал — остановился на отборочном раунде. А в сезоне-2014/15 «Боруссия» совершила прорыв еще круче — третье место в бундеслиге гарантировало ей прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов, но уже осенью Фавр уволился из-за серии поражений.

Весной 2015-го, за несколько месяцев до отставки, Оттмар Хитцфельд назвал швейцарца идеальным кандидатом на замену Пепу Гвардьоле в «Баварии». Может быть, Фавру и надо было уйти тогда. Вместо мюнхенцев тренер летом 2016-го возглавил «Ниццу» — и повторил с ней трюк «Боруссии». В прошлом сезоне команда с Лазурного берега бросила вызов «ПСЖ» и «Монако», но все-таки не дотянула до второго места. Снова команда Фавра вынуждена была играть в отборочном раунде Лиги чемпионов и снова вылетела — «Наполи» оказался сильнее.

ЗВЕЗДЫ

Одна из главных заслуг Фавра в «Ницце» — реанимация карьеры Балотелли. Трудный ребенок Италии взялся за ум, снова начал забивать (15 голов в прошлом сезоне, 9 в этом) и даже стал отрабатывать в защите! Хотя сам Фавр признается: «Все понимают, что Балотелли делает одолжение, когда опускается в оборону». Итальянский форвард все еще молод — ему 27, и для нападающего это отличный возраст. Год назад «Ницца» встречалась в Лиге Европы с «Краснодаром», и в первом матче Балотелли «быкам» забил.

Летом в «Ниццу» перешел еще один известный футболист, но Снайдера сложно назвать игроком в расцвете сил. Бывший лидер «Интера» и сборной Голландии в 33 года почти не играет за французский клуб и в январе может уехать в США — недавно появилась информация, что Снайдер якобы уже согласовал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

ТАКТИКА

«Боруссия» Фавра брала очки за счет тактики, которую в Германии принято называть термином «Мини-Макс»: команда максимально строго действовала в защите и реализовала почти все редкие голевые моменты. Как следствие, вестфальская команда часто побеждала со счетом 1:0. Тогдашний лидер «Боруссии» Марко Ройс отмечал: «Наша тактика невероятна. Против “Боруссии” неприятно играть».

«Ницца» в прошлом чемпионате тоже играла от соперника и четко оборонялась — Фавр обожает на тренировках по тысяче раз отрабатывать один и тот же прием при защите на «стандартах». И «Ницца» тоже выжимала максимум из минимума. Показательная статистика: команда Фавра забила на 11 мячей больше и пропустила на 15 мячей меньше, чем должна была по системе ожидаемых голов (xG).

Нант 1:2
Первый тайм: 1:1
Ницца
10.12.2017, 19:00 Зрители: 19723 основной раунд: 17-й тур Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
Клаудио Раньери Люсьен Фавр
Голы
12′ Ясин Бамму 10
14 Алассан Плеа 42′
9 Марио Балотелли 75′
Составы
Чиприан Тэтэрушану 30
68′ Диегу Карлос 3
Николя Паллуа 4
Коффи Джиджи 5
Лео Дюбуа 15
Адриен Томассон 8
Абдулай Туре 19
Эмилиано Сала 9
78′ Валентен Ронжье 28
Андрей Жиротто 20
65′ Ясин Бамму 10
Жюль Илоки 7
64′ Санти Нгом 33
Яссин Эль-Ганасси 14
40 Вальтер Бенитес
4 Барбоза Сантос Марлон
20 Максим Ле Маршан
23 Маланг Сарр
2 Арно Суке 85′
5 Адриен Тамез 37′
6 Жан-Микаэль Сери
8 Пьер Лис Мелу 21′
14 Алассан Плеа
9 Марио Балотелли 40′
7 Аллан Сен-Максимен 84′
11 Бассем Срарфи
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 5
5 Угловые 3
13 Фолы 12
Судьи
Главный судья Жером Мигельгорри (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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Гол с пенальти
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