«Ницца»: укрощенный Балотелли

Источник: Спорт-Экспресс

ТРЕНЕР

В сентябре 2011 года Юпп Хайнкес и Феликс Магат называли менхенглабахскую «Боруссию» одной из лучших команд бундеслиги. «Жеребцы» и правда играли выше ожиданий — всю осень они держались в тройке, побеждали «Баварию» в гостях, громили «Вольфсбург», «Вердер» и ненавистный «Кельн», но главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр отмахивался от слов Хайнкеса и Магата: «Ну что за ерунда!».

В 2012-м «Гладбах» зацепился за четвертое место, но в групповой этап Лиги чемпионов не попал — остановился на отборочном раунде. А в сезоне-2014/15 «Боруссия» совершила прорыв еще круче — третье место в бундеслиге гарантировало ей прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов, но уже осенью Фавр уволился из-за серии поражений.

Весной 2015-го, за несколько месяцев до отставки, Оттмар Хитцфельд назвал швейцарца идеальным кандидатом на замену Пепу Гвардьоле в «Баварии». Может быть, Фавру и надо было уйти тогда. Вместо мюнхенцев тренер летом 2016-го возглавил «Ниццу» — и повторил с ней трюк «Боруссии». В прошлом сезоне команда с Лазурного берега бросила вызов «ПСЖ» и «Монако», но все-таки не дотянула до второго места. Снова команда Фавра вынуждена была играть в отборочном раунде Лиги чемпионов и снова вылетела — «Наполи» оказался сильнее.

ЗВЕЗДЫ

Одна из главных заслуг Фавра в «Ницце» — реанимация карьеры Балотелли. Трудный ребенок Италии взялся за ум, снова начал забивать (15 голов в прошлом сезоне, 9 в этом) и даже стал отрабатывать в защите! Хотя сам Фавр признается: «Все понимают, что Балотелли делает одолжение, когда опускается в оборону». Итальянский форвард все еще молод — ему 27, и для нападающего это отличный возраст. Год назад «Ницца» встречалась в Лиге Европы с «Краснодаром», и в первом матче Балотелли «быкам» забил.

Летом в «Ниццу» перешел еще один известный футболист, но Снайдера сложно назвать игроком в расцвете сил. Бывший лидер «Интера» и сборной Голландии в 33 года почти не играет за французский клуб и в январе может уехать в США — недавно появилась информация, что Снайдер якобы уже согласовал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

ТАКТИКА

«Боруссия» Фавра брала очки за счет тактики, которую в Германии принято называть термином «Мини-Макс»: команда максимально строго действовала в защите и реализовала почти все редкие голевые моменты. Как следствие, вестфальская команда часто побеждала со счетом 1:0. Тогдашний лидер «Боруссии» Марко Ройс отмечал: «Наша тактика невероятна. Против “Боруссии” неприятно играть».