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17:58 (мск), источник: Р-Спорт

Гончаренко: Если начать закидывать «Црвену Звезду» шапками, это закончится плачевно

МОСКВА, 11 дек — Р-Спорт. Футболистам ЦСКА не стоит недооценивать сербскую «Црвену Звезду», которая стала соперником армейцев по 1/16 финала Лиги Европы, заявил главный тренер московской команды Виктор Гончаренко.

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«Когда определились сеяные и несеяные команды, всем изначально не особо хотелось, чтобы попались дортмундская “Боруссия” или “Наполи”. Все остальные команды воспринимались спокойно. Но к любому сопернику надо относиться с уважением. Если начать закидывать “Црвену Звезду” шапками, это закончится плачевно», — приводит слова Ганчаренко официальный сайт ЦСКА.

«Краснодар» имел преимущество с ними в домашней встрече, но затем его немного растерял, за что поплатился на выезде. Стадион «Црвены Звезды» с поддержкой их болельщиков тоже хорошо известен. В какой-то мере плюс, что первый матч будет выездной, а второй мы проведем дома. Постараемся как можно лучше подготовиться к этим двум матчам, хотя наша основная задача — подготовка к весенней части сезона в целом, — добавил специалист.

Жеребьевка 1/16 финала турнира прошла в понедельник в швейцарском Ньоне.

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