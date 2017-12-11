«Спартак» сыграет с «Интером», а «Краснодар» с «Реалом» в стыках Юношеской лиги УЕФА

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» проведет один стыковой матч против «Интера» в Италии. «Краснодар» сыграет дома с мадридским «Реалом». Игры пройдут 6—7 февраля . Точная дата и время начала матчей определятся позднее.

Красно-белые вышли в стыковые матчи через Путь Лиги чемпионов, заняв второе место в группе с английский «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором». «Краснодар» пробился в стыковые матчи, проследовав через Путь национальных чемпионов. В двух раундах краснодарский клуб обыграл казахстанский «Кайрат» (2:2, 9:0) и венгерский «Гонвед» (8:0, 1:1).

Победители стыковых матчей в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА сыграют с победителями групп Пути Лиги чемпионов, которые прошли напрямую в данную стадию. Среди них «Бавария» (Германия), «Базель» (Швейцария), «Барселона» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Тоттенхэм» (Англия) и «Челси» (Англия).