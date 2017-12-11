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18:32 (мск), источник: Фонтанка

Фурсенко: «Зениту» выпал удачный жребий в 1/16 финала Лиги Европы

Президент петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы 11 декабря. Петербургской команде выпало сыграть за выход в следующую стадию турнира с шотландским «Селтиком».

«Мы с шотландскими клубами, с “Глазго Рейнджерс” уже играли и успешно. Если мы ставим перед собой самые высокие цели, то, конечно, команду такую надо проходить. Считаю, что жребий достаточно удачный. Честно сказать, я так и думал примерно, что так оно и будет. Футбол будет очень красивый — это абсолютно точно. “Селтик” — достойный соперник!», — цитирует Фурсенко официальный сайт «Зенита».

Матчи 1/16 плей-офф Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля. «Зенит» первую игру проведет на выезде. Напомним, петербургский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе L.

Отметим, что своих соперников узнали и другие российские клубы, участвующие в плей-офф Лиги Европы. «Локомотив» сыграет с «Ниццей» (Франция), «Спартак» — с «Атлетико» (Испания), ЦСКА — с «Црвеной Звездой» (Сербия).

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