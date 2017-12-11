Нереально интересные соперники наших клубов в Лиге Европы: главное о них

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Локомотив» — «Ницца»

Как пробились в плей-офф

«Ницца» в этом сезоне скачет по турнирной дистанции как старый «Москвич» по дорогам в пензенской области. Восьмое место в Лиге 1 и реальная борьба со скромным «Зюльте Варегем» за выход со второго места. Интересно, что по разнице забитых и пропущенных мячей «Ницца» не уступила занявшему первое место «Лацио». Но разгромы «Зюльте Варегема» на выезде и «Витесса» чередовались с поражениями от «Лацио» и того же «Витесса». В общем, не рискуйте и не ставьте деньги на исход этого противостояния.

Команда

Люсьен Фавр пропагандирует скоростной контратакующий футбол с упором на пробивную пару центрфорвардов. Балотелли и Плеа здорово борются за верховые подачи в штрафную. Отметим и сильный кулак в центре поля — Сери и Сиприен хороши в отборе и при игре в пас. Но, как и вся команда, чередуют крутые матчи с провальными.

Звезда

Ну вы уже догадались, правда? Марио Балотелли может страдать фигнёй на поле, может не забивать несколько матчей подряд. Но всё равно он остаётся главной звездой этой команды. Конечно, это уже не тот форвард-убийца, который делает результат в одиночку. Но «Краснодар» может рассказать «Локо», что Марио ещё способен качественно играть в футбол.

«Зенит» — «Селтик»

Как пробились в плей-офф

Чемпионат Шотландии только-только перевалил за экватор, и вы удивитесь, но чемпион не известен заранее. «Рейнджерс» наконец оправился после ссылки в низшие дивизионы и уже навязывает «кельтам» настоящую войну в гонке. А вот в Лиге чемпионов «Селтик» методично избивали на протяжении всего группового этапа. Поражения от «Баварии» и «ПСЖ» были логичны, потому путёвка в ЛЕ разыгрывалась между командой Роджерса и «Андерлехтом». «Селтик» помял кости бельгийцам в гостях 0:3, потому в последнем туре позволил себе спокойно проиграть конкуренту в последнем туре 0:1. Для выхода в ЛЕ хватило всего одного вменяемого матча.

Команда

По своей манере игры «Селтик» схож с «Атлетиком» — резкая и скоростная команда уже не играет в ортодоксальный британский футбол с кучей забросов и борьбой в штрафной. Крайние защитники Лустиг и Тирни постоянно подключаются в атаку, Синклейр и Робертс на скорости рвут фланги, а форвард Ли Гриффитс совмещает в себе умение потолкаться с защитниками и способность оторваться от них на скорости.



Звезда

Крайнему защитнику Кирану Тирни недавно стукнуло 20 лет, но он уже капитан «Селтика» и сборной Шотландии. Этот парень с железным характером, который здорово прокачал свой скилл в борьбе с Неймаром и Роббеном. Потому неудивительно, что на него уже претендует несколько топ-клубов.

ЦСКА — «Црвена Звезда»

Как вышли в плей-офф

По меркам Лиги Европы «Црвена Звезда» попала в группу смерти — фаворит «Арсенал», боевитый «Кёльн» и уже матёрый еврокубковый боец БАТЭ. «Црвена» справилась — выбив «Краснодар» в раунде плей-офф отбора, сербы дважды оставили ни с чем «Кёльн», сыграли две ничьи с БАТЭ и зацепили очко с «Арсеналом». Как итог — выход из группы со второго места.

Команда

Всё, что вам надо знать о «Црвене Звезде» — в шести матчах группы эта команда пропустила всего 2 гола. И забила… 3. Вывод простой — парни из Белграда спокойно действуют в обороне, но в атаке у них явно большие проблемы. Ричмонд Боакье круто проявил себя в отборе, но на групповой стадии заглох. Что-то постоянно пытается придумать наш старый знакомый Канга. В чемпионате Сербии такое «прокатывает» — 54 гола в 21 игре (при всего семи пропущенных). В еврокубках всё намного скромнее. У ЦСКА оборона и в 40 лет наверняка будет способна с такой не самой хищной группой атаки, так что главная задача «армейцев» — взломать оборону соперника. И справиться с прессом болельщиков «Спартака», которые наверняка поддержат клуб-побратим.

Звезда

Ричмонд Боакье — одна из главных звёзд чемпионата Сербии. Ганский форвард сочетает в себе скорость, поставленный удар и выбор позиции. Конечно, это не мессия и не футбольный гений, но своё дело он знает. Не зря в своё время числился в «Ювентусе», забивал в Серии А и Ла Лиге.

«Спартак» — «Атлетик Б»

Как пробились в плей-офф

«Атлетик» до последнего не знал, с какого места выйдет из группы. Однако в противниках был только странный и непонятный феномен под названием «Эстерсунд». По разнице забитых и пропущенных мячей баски опередили шведов, не особо напрягаясь. Осечка случилась только в домашнем матче с «Зарёй», которая неожиданно победила в гостях. В остальном — минимальные победы, две ничьи и вуаля.

Команда

«Атлетик» — цепкая и умелая команда, которая хороша при родных трибунах. Однако это далеко не тот Бильбао, который в своё время разносил «МЮ» на «Олд Траффорд». Тренер Хосе Сиганда ставит игру с упором на фланги и креативную группу, которая ищет передачами ветерана Арица Адуриса. Получается не всегда — пропускают баски немного, но и забивают очень редко, всего 16 голов в 15 играх.

Звезда