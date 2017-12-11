Нереально интересные соперники наших клубов в Лиге Европы: главное о них
Нервозный Балотелли, не стареющий Адурис, возродивший свою карьеру Роджерс. Ну и готовящееся пламя в матчах ЦСКА и «Црвены Звезды».
Нервозный Балотелли, не стареющий Адурис, возродивший свою карьеру Роджерс. Ну и готовящееся пламя в матчах ЦСКА и «Црвены Звезды».
«Локомотив» — «Ницца»
Как пробились в плей-офф
«Ницца» в этом сезоне скачет по турнирной дистанции как старый «Москвич» по дорогам в пензенской области. Восьмое место в Лиге 1 и реальная борьба со скромным «Зюльте Варегем» за выход со второго места. Интересно, что по разнице забитых и пропущенных мячей «Ницца» не уступила занявшему первое место «Лацио». Но разгромы «Зюльте Варегема» на выезде и «Витесса» чередовались с поражениями от «Лацио» и того же «Витесса». В общем, не рискуйте и не ставьте деньги на исход этого противостояния.
Команда
Люсьен Фавр пропагандирует скоростной контратакующий футбол с упором на пробивную пару центрфорвардов. Балотелли и Плеа здорово борются за верховые подачи в штрафную. Отметим и сильный кулак в центре поля — Сери и Сиприен хороши в отборе и при игре в пас. Но, как и вся команда, чередуют крутые матчи с провальными.
Звезда
Ну вы уже догадались, правда? Марио Балотелли может страдать фигнёй на поле, может не забивать несколько матчей подряд. Но всё равно он остаётся главной звездой этой команды. Конечно, это уже не тот
«Зенит» — «Селтик»
Как пробились в
Чемпионат Шотландии
Команда
По своей манере игры «Селтик» схож с «Атлетиком» — резкая и скоростная команда уже не играет в ортодоксальный британский футбол с кучей забросов и борьбой в штрафной. Крайние защитники Лустиг и Тирни постоянно подключаются в атаку, Синклейр и Робертс на скорости рвут фланги, а форвард Ли Гриффитс совмещает в себе умение потолкаться с защитниками и способность оторваться от них на скорости.
Звезда
Крайнему защитнику Кирану Тирни недавно стукнуло 20 лет, но он уже капитан «Селтика» и сборной Шотландии. Этот парень с железным характером, который здорово прокачал свой скилл в борьбе с Неймаром и Роббеном. Потому неудивительно, что на него уже претендует несколько
ЦСКА — «Црвена Звезда»
Как вышли в
По меркам Лиги Европы «Црвена Звезда» попала в группу смерти — фаворит «Арсенал», боевитый «Кёльн» и уже матёрый еврокубковый боец БАТЭ. «Црвена» справилась — выбив «Краснодар» в раунде
Команда
Всё, что вам надо знать о «Црвене Звезде» — в шести матчах группы эта команда пропустила всего 2 гола. И забила… 3. Вывод простой — парни из Белграда спокойно действуют в обороне, но в атаке у них явно большие проблемы. Ричмонд Боакье круто проявил себя в отборе, но на групповой стадии заглох.
Звезда
Ричмонд Боакье — одна из главных звёзд чемпионата Сербии. Ганский форвард сочетает в себе скорость, поставленный удар и выбор позиции. Конечно, это не мессия и не футбольный гений, но своё дело он знает. Не зря в своё время числился в «Ювентусе», забивал в Серии А и Ла Лиге.
«Спартак» — «Атлетик Б»
Как пробились в
«Атлетик» до последнего не знал, с какого места выйдет из группы. Однако в противниках был только странный и непонятный феномен под названием «Эстерсунд». По разнице забитых и пропущенных мячей баски опередили шведов, не особо напрягаясь. Осечка случилась только в домашнем матче с «Зарёй», которая неожиданно победила в гостях. В остальном — минимальные победы, две ничьи и вуаля.
Команда
«Атлетик» — цепкая и умелая команда, которая хороша при родных трибунах. Однако это далеко не тот Бильбао, который в своё время разносил «МЮ» на «Олд Траффорд». Тренер Хосе Сиганда ставит игру с упором на фланги и креативную группу, которая ищет передачами ветерана Арица Адуриса. Получается не всегда — пропускают баски немного, но и забивают очень редко, всего 16 голов в 15 играх.
Звезда
Этому мужику уже 36 лет, но он отказывается стареть, перестать исполнять сумасшедшие кульбиты и играть на скорости. Подозрительно вечно молодой Ариц Адурис забил 8 голов в 10 играх (считая отбор). В общем, это отзеркаленный Балотелли — не раскрученный, не обладающий диким талантом, но восхищающий за счёт своего напора и желания забивать.