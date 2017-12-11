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15:55 (мск)

Состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф ЛЧ и ЛЕ

Определились первые пары соперников в весенней стадии еврокубков.

Источник: AFP 2017

В Ньоне завершились церемония жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов:

Ювентус (Италия) — Тоттенхэм (Англия)
Базель (Швейцария) — Манчестер Сити (Англия)
Порту (Португалия) — Ливерпуль (Англия)
Севилья (Испания) — Манчестер Юнайтед (Англия)
Реал Мадрид (Испания) — ПСЖ (Франция)
Шахтер (Украина) — Рома (Италия)
Челси (Англия) — Барселона (Испания)
Бавария (Германия) — Бешикташ (Турция).

Результаты жеребьевки Лиги Европы:

Ницца (Франция) — Локомотив (Россия)
Спартак (Россия) — Атлетик Бильбао (Испания)
Селтик (Шотландия) — Зенит (Россия)
Црвена Звезда (Сербия) — ЦСКА (Россия)
Астана (Казахстан) — Спортинг (Лиссабон)
Боруссия Дортмунд (Германия) — Аталанта (Италия)
Копенгаген (Дания) — Атлетико (Испания)
АЕК (Греция) — Динамо Киев (Украина)
Наполи (Италия) — РБ Лейпциг (Германия)
Лион (Франция) — Вильярреал (Испания)
Реал Сосьедад (Испания) — Зальцбург (Австрия)
Партизан (Сербия) — Виктория Пльзень (Чехия)
Стяуа (Румыния) — Лацио (Италия)
Лудогорец (Болгария) — Милан (Италия)
Эстерсунд (Швеция) — Арсенал (Англия)
Марсель (Франция) — Брага (Португалия).

На первой стадии плей-офф не могли встретиться команды из одной страны, а также выступавшие вместе на групповой стадии турнира. Согласно решению исполкома УЕФА, представители России и Украины были разведены по разным парам.

Первые матчи Лиги чемпионов будут сыграны 13, 14, 20 и 21 февраля. Ответные — 6,7, 13 и 14 марта.

Первые матчи Лиги Европы будут сыграны 15 февраля. Ответные — 22 февраля.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая. Финал Лиги Европы пройдет в Лионе 16 мая.

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