«Астана» узнала соперника по 1/16 финала Лиги Европы

В Ньоне завершилась церемония жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги Европы. Среди прочих своих соперников узнал и казахстанский клуб «Астана», которому предстоит сыграть с лиссабонским «Спортингом».

На первой стадии плей-офф не могли встретиться команды из одной страны, а также выступавшие вместе на групповой стадии турнира. Согласно решению исполкома УЕФА, представители России и Украины были разведены по разным парам.