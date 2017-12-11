Российские клубы узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы

В Ньоне завершилась церемония жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги Европы. Среди прочих своих соперников узнали и четыре российских клуба:

На первой стадии плей-офф не могли встретиться команды из одной страны, а также выступавшие вместе на групповой стадии турнира. Согласно решению исполкома УЕФА, представители России и Украины были разведены по разным парам.