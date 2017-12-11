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15:28 (мск)

Российские клубы узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы

Определились пары соперников на первой стадии плей-офф Лиги Европы.

Источник: AFP 2017

В Ньоне завершилась церемония жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги Европы. Среди прочих своих соперников узнали и четыре российских клуба:

Ницца (Франция) — Локомотив
Спартак — Атлетик Бильбао (Испания)
Селтик (Шотландия) — Зенит
Црвена Звезда (Сербия) — ЦСКА.

Первые матчи российские команды, кроме «Спартака», проведут на выезде, ответные — дома. Действующему чемпиону России предстоит ответный матч играть в Бильбао.

Остальные результаты жеребьевки:

Боруссия Дортмунд (Германия) — Аталанта (Италия)
Копенгаген (Дания) — Атлетико (Испания)
АЕК (Греция) — Динамо Киев (Украина)
Наполи (Италия) — РБ Лейпциг (Германия)
Лион (Франция) — Вильярреал (Испания)
Реал Сосьедад (Испания) — Зальцбург (Австрия)
Партизан (Сербия) — Виктория Пльзень (Чехия)
Стяуа (Румыния) — Лацио (Италия)
Лудогорец (Болгария) — Милан (Италия)
Эстерсунд (Швеция) — Арсенал (Англия)
Марсель (Франция) — Брага (Португалия)
Астана (Казахстан) — Спортинг (Португалия)

На первой стадии плей-офф не могли встретиться команды из одной страны, а также выступавшие вместе на групповой стадии турнира. Согласно решению исполкома УЕФА, представители России и Украины были разведены по разным парам.

Первые матчи будут сыграны 15 февраля. Ответные — 22 февраля.

Финал Лиги Европы пройдет в Лионе 16 мая.

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