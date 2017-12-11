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14:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2017/2018. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: AFP 2017

Пары соперников, которые поборются за выход в финал, выглядят следующим образом:

«Ювентус» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия);
«Базель» (Швейцария) — «Манчестер Сити» (Англия);
«Порту» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия);
«Севилья» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
«Реал» (Испания) — «Пари Сен-Жермен» (Франция);
«Шахтер» (Украина) — «Рома» (Италия);
«Челси» (Англия) — «Барселона» (Испания);
«Бешикташ» (Турция) — «Бавария» (Германия).

Первые матчи 1/8 финала состоятся 13 и 14, либо 20 и 21 февраля. Ответные встречи пройдут 6 и 7, либо 13 и 14 марта.

На групповом этапе выступали российские «Спартак» и ЦСКА. Оба московских клуба заняли в своих группах третье место и вышли в плей-офф Лиги Европы, жеребьевка которой состоится позднее.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

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