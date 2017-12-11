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14:26 (мск)

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Определились пары соперников на первой стадии плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: AFP 2017

В Ньоне завершилась церемония жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. По ее итогам между собой сыграют:

Ювентус (Италия) — Тоттенхэм (Англия)
Базель (Швейцария) — Манчестер Сити (Англия)
Порту (Португалия) — Ливерпуль (Англия)
Севилья (Испания) — Манчестер Юнайтед (Англия)
Реал Мадрид (Испания) — ПСЖ (Франция)
Шахтер (Украина) — Рома (Италия)
Челси (Англия) — Барселона (Испания)
Бавария (Германия) — Бешикташ (Турция).

На первой стадии плей-офф не могли встретиться команды из одной страны, а также выступавшие вместе на групповой стадии турнира.

Первые матчи будут сыграны 13, 14, 20 и 21 февраля. Ответные — 6,7, 13 и 14 марта.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая.

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