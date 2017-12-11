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11:03 (мск), источник: Газета.Ру

«Спартак» в ожидании «Арсенала» или «Атлетико»

11 декабря в штаб-квартире УЕФА состоится церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы, в весеннюю часть которой вышли сразу четыре российских клуба. «Газета.Ru» рассказывает о предстоящем мероприятии.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В понедельник, 11 декабря, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Швейцарии состоится церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

По традиции первыми своих соперников в стартовом раунде плей-офф узнают 16 лучших коллективов текущего розыгрыша сильнейшего клубного турнира Старого Света, успешно прошедшие групповой раунд.

Как это обычно и бывает, все команды были поделены на сеяных и несеяных — согласно их итоговым позициям в квартетах.

В число сеяных на этот раз вошли английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», испанская «Барселона», французский «ПСЖ», турецкий «Бешикташ», а также итальянская «Рома», тогда как во второй корзине оказались английский «Челси», испанские «Реал» и «Севилья», итальянский «Ювентус», украинский «Шахтер», немецкая «Бавария», швейцарский «Базель» и португальский «Порту».

В 1/8 финала — согласно правилам УЕФА — не смогут встретиться клубы из одной страны, а также недавние оппоненты по групповому раунду — то есть условный «Челси» благодаря сразу четырем соотечественникам в корзине сеяных (а также нахождению там «Ромы», обошедшей лондонцев в группе) уже сейчас знает, что начнет плей-офф противостоянием с кем-то из тройки «Барселона"/"ПСЖ"/"Бешикташ».

Первые матчи 1/8 финала пройдут соответственно 13/14 и 20/21 февраля на аренах несеяных коллективов, ответные (хозяевами которых будут уже победители групп) — 6/7 и 13/14 марта.

Уже по окончании жеребьевки Лиги чемпионов состоится в штаб-квартире УЕФА схожее мероприятие и в рамках Лиги Европы, особо интересное для поклонников российского футбола — ведь сразу четыре клубы пробились в весеннюю часть первенства.

Пришли к этому отечественные команды разными путями: «Локомотив» и «Зенит» — в качестве победителей групп второго по значимости клубного турнира Европы, ЦСКА и «Спартак» — как «бронзовые призеры» лигачемпионских квартетов.

Это же повлияло и на распределение представителей РФПЛ по корзинам: «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА, набравший наибольшее количество очков (9) среди всех «третьих» коллективов групп Лиги чемпионов, стали сеяными, а «Спартак», разжившийся в ЛЧ лишь шестью баллами, оказался в числе несеяных.

Компанию красно-белым в слабейшей корзине составят греческий АЕК, «Боруссия» (Дортмунд), «Астана» из Казахстана, датский «Копенгаген», болгарский «Лудогорец», итальянский «Наполи», французские «Ницца», «Лион» и «Марсель», сербские «Партизан» и «Црвена Звезда», испанский «Реал Сосьедад», шотландский «Селтик», румынский «Стяуа» и шведский «Эстерсунд».

В свою очередь сеяными — помимо россиян — являются английский «Арсенал», итальянские «Аталанта», «Милан» и «Лацио», испанские «Атлетик», «Вильяреал» и «Атлетико», португальские «Брага» и «Спортинг», чешская «Виктория», киевское «Динамо», австрийский «Зальцбург» и немецкий «Лейпциг».

В Лиге Европы действуют те же ограничения по распределению пар в 1/16 финала — в этом раунде не смогут встретиться соперники по групповому раунду, а также представители одной национальной федерации.

Кроме того, УЕФА по-прежнему разводит российские и украинские клубы — а это значит, что «Спартаку» точно не попадется киевское «Динамо».

При этом команде Массимо Карреры с большой долей вероятности все равно достанется кто-то серьезный: концентрация клубов топ-уровня (или близких к этому) в корзине сеяных в текущем сезоне едва ли не зашкаливает.

Особо выделяются на общем фоне, конечно, «Арсенал» и «Атлетико», с которыми действующим чемпионам России, возможно, и хотелось бы сразиться — но, наверное, все же не в феврале.

В свою очередь трем остальным российским коллективам нужно еще более надеяться на удачный жребий.

Начать плей-офф Лиги Европы армейцы, «железнодорожники» и питерцы могут как в противостоянии со шведским «Эстерсундом», при всем уважении не совсем ровней лидерам Премьер-лиги, так и битвой с «Наполи» или дортмундской «Боруссией» — получить «шмелей» и неаполитанцев из второй корзины не хотели бы и в Лиге чемпионов, тогда как в ЛЕ подобное и вовсе можно будет назвать тотальным невезением.

Добавим, что матчи 1/16 финала турнира пройдут соответственно 15 и 22 февраля. Сеяные коллективы на своем поле проведут ответные встречи.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00 по московскому времени, жеребьевка Лиги Европы — в 15.00 мск.

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