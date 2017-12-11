«Спартак» в ожидании «Арсенала» или «Атлетико»
11 декабря в
11 декабря в
В понедельник, 11 декабря, в
По традиции первыми своих соперников в стартовом раунде
Как это обычно и бывает, все команды были поделены на сеяных и несеяных — согласно их итоговым позициям в квартетах.
В число сеяных на этот раз вошли английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», испанская «Барселона», французский «ПСЖ», турецкий «Бешикташ», а также итальянская «Рома», тогда как во второй корзине оказались английский «Челси», испанские «Реал» и «Севилья», итальянский «Ювентус», украинский «Шахтер», немецкая «Бавария», швейцарский «Базель» и португальский «Порту».
В 1/8 финала — согласно правилам УЕФА — не смогут встретиться клубы из одной страны, а также недавние оппоненты по групповому раунду — то есть условный «Челси» благодаря сразу четырем соотечественникам в корзине сеяных (а также нахождению там «Ромы», обошедшей лондонцев в группе) уже сейчас знает, что начнет
Первые матчи 1/8 финала пройдут соответственно 13/14 и 20/21 февраля на аренах несеяных коллективов, ответные (хозяевами которых будут уже победители групп) — 6/7 и 13/14 марта.
Уже по окончании жеребьевки Лиги чемпионов состоится в
Пришли к этому отечественные команды разными путями: «Локомотив» и «Зенит» — в качестве победителей групп второго по значимости клубного турнира Европы, ЦСКА и «Спартак» — как «бронзовые призеры» лигачемпионских квартетов.
Это же повлияло и на распределение представителей РФПЛ по корзинам: «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА, набравший наибольшее количество очков (9) среди всех «третьих» коллективов групп Лиги чемпионов, стали сеяными, а «Спартак», разжившийся в ЛЧ лишь шестью баллами, оказался в числе несеяных.
Компанию
В свою очередь сеяными — помимо россиян — являются английский «Арсенал», итальянские «Аталанта», «Милан» и «Лацио», испанские «Атлетик», «Вильяреал» и «Атлетико», португальские «Брага» и «Спортинг», чешская «Виктория», киевское «Динамо», австрийский «Зальцбург» и немецкий «Лейпциг».
В Лиге Европы действуют те же ограничения по распределению пар в 1/16 финала — в этом раунде не смогут встретиться соперники по групповому раунду, а также представители одной национальной федерации.
Кроме того, УЕФА
При этом команде Массимо Карреры с большой долей вероятности все равно достанется
Особо выделяются на общем фоне, конечно, «Арсенал» и «Атлетико», с которыми действующим чемпионам России, возможно, и хотелось бы сразиться — но, наверное, все же не в феврале.
В свою очередь трем остальным российским коллективам нужно еще более надеяться на удачный жребий.
Начать
Добавим, что матчи 1/16 финала турнира пройдут соответственно 15 и 22 февраля. Сеяные коллективы на своем поле проведут ответные встречи.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00 по московскому времени, жеребьевка Лиги Европы — в 15.00 мск.