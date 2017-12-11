Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA санкциями
На лице американца выросли грибы
"Это была уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Тосно
Локомотив М
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Зенит
Футбол. Зарубежный
21:00
Дженоа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Жирона
Футбол. Зарубежный
23:00
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
10.12
Марсель3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
10.12
Вильярреал0
Барселона2
Футбол. Зарубежный
10.12
Милан2
Болонья1
Все события
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Эксперт: Путин переиграл МОК
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Шайба Анисимова помогла «Чикаго» обыграть «Аризону» в матче НХЛ
Моуринью ударил бутылкой по голове вратаря соперников
Поклонники сравнили Пелагею с Мэрилин Монро
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
На лице американца выросли грибы
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
10Виталию Мутко — 59!
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
09:57 (мск), источник: Vesti.kz

Опять «Атлетико», или где и во сколько посмотреть жеребьевку Лигу Европы с участием «Астаны»

Сегодня, 11 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой определится соперник «Астаны», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Все 32 участника в ходе жеребьевки будут разделены на две категории. В число сеянных войдут победители 12 групп и четыре сильнейших команды из выбывших участников Лиги чемпионов, а в несеяные — остальные клубы.

Читайте также
Чешское СМИ винит вратаря «Славии» в поражении от «Астаны»

Каждой сеянной команде в ходе жеребьевке попадется несеяная. «Астана» будет несеяной.

Все возможные соперники казахстанского клуба: «Арсенал» (Англия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Аталанта», «Лацио», «Милан» (трое — Италия), «Вильярреал», «Атлетик» Бильбао, «Атлетико» Мадрид (трое — Испания), ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» (трое — Россия), «Спортинг», «Брага» (оба — Португалия), «Динамо» Киев (Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Виктория» (Чехия).

Жеребьевку можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте UEFA.com и телеканале QazSport. Начало церемонии — в 18:00 по времени Астаны.

Отметим, что «Астана» первый матч 1/16 финала Лиги Европы, как и все другие несеяные команды, проведет на своем поле. Игры пройдут 15 и 22 февраля.

Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Эксперты назвали желанных и проходимых соперников для "Астаны" в 1/16 финала Лиги Европы
«Спартак» в ожидании «Арсенала» или «Атлетико»
СМИ: ПСЖ заинтересован в приобретении вратаря «Милана»
Российский игрок «Сент-Луиса» стал третьей звездой дня в НХЛ
Моуринью ударил бутылкой по голове вратаря соперников
Месси повторил рекорд Мюллера по голам за один клуб в топ-лигах
Нападающий «Астаны» интересен «Спартаку»
Поветкин заявил, что сдаст допинг-тесты после боя с Хаммером
Новости
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
«Нереальных просьб не бывает»: интервью с Дедом Морозом В Великом Устюге, в сказочном лесу, среди снегов и вековых елей живет главный волшебник страны – Дед Мороз. В резиденции кипит работа: вместе с помощниками он отвечает на письма детей, пакует подарки, исполняет желания. У настоящего волшебника накануне Нового года дел невпроворот, но для проекта «Дети Mail.Ru» Дедушка Мороз нашел время и ответил на наши вопросы. 
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь