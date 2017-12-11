Опять «Атлетико», или где и во сколько посмотреть жеребьевку Лигу Европы с участием «Астаны»
Сегодня, 11 декабря, в
Сегодня, 11 декабря, в
Все 32 участника в ходе жеребьевки будут разделены на две категории. В число сеянных войдут победители 12 групп и четыре сильнейших команды из выбывших участников Лиги чемпионов, а в несеяные — остальные клубы.
Каждой сеянной команде в ходе жеребьевке попадется несеяная. «Астана» будет несеяной.
Все возможные соперники казахстанского клуба: «Арсенал» (Англия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Аталанта», «Лацио», «Милан» (трое — Италия), «Вильярреал», «Атлетик» Бильбао, «Атлетико» Мадрид (трое — Испания), ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» (трое — Россия), «Спортинг», «Брага» (оба — Португалия), «Динамо» Киев (Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Виктория» (Чехия).
Жеребьевку можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте UEFA.com и телеканале QazSport. Начало церемонии — в 18:00 по времени Астаны.
Отметим, что «Астана» первый матч 1/16 финала Лиги Европы, как и все другие несеяные команды, проведет на своем поле. Игры пройдут 15 и 22 февраля.