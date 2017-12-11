Российские клубы узнают соперников по 1/16 финала футбольной Лиги Европы

В плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира пробились сразу четыре представителя России, причем «Зенит» и «Локомотив» заняли первые места в своих группах, тогда как ЦСКА и «Спартак» выступали в групповом раунде Лиги чемпионов, где стали третьими, получив возможность продолжить борьбу в Лиге Европы.

32 участника 1/16 финала Лиги Европы разделены на «сеянных» и «несеяных». Посев получили победители 12 групп Лиги Европы и четыре команды, перешедшие из Лиги чемпионов, которые показали в сводной таблице занявших третьи места лучшие результаты. Помимо «Зенита» и «Локомотива», победителями своих групп стали испанские «Вильярреал» и «Атлетик» (Бильбао), украинское «Динамо» (Киев), португальская «Брага», итальянские «Аталанта», «Лацио» и «Милан», чешская «Виктория» из Пльзеня, английский «Арсенал» и австрийский «Ред Булл» из Зальцбурга.

Все эти команды могут стать соперниками «Спартака» — за исключением киевского «Динамо», так как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает разводить при жеребьевках российские и украинские клубы. «Спартак» не оказался в числе «сеянных», показав лишь шестой результат среди команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов. Лучший показатель — у ЦСКА, который получил посев и может в 1/16 финала сыграть против команд, занявших вторые места в группах Лиги Европы. Ими стали казахстанская «Астана», сербские «Партизан» и «Црвена Звезда», болгарский «Лудогорец», греческий АЕК, французские «Лион», «Марсель» и «Ницца», датский «Копенгаген», румынский «Стяуа», шведский «Эстерсунд» и испанский «Реал Сосьедад».

Российские клубы не сыграют друг с другом

При жеребьевке будет учитываться географическое ограничение — на стадии 1/16 финала не могут встретиться клубы из одной страны, а также команды, выступавшие в одной группе. Таким образом, соперником «Зенита» не может стать «Реал Сосьедад», а «Локомотива» — «Копенгаген».

ЦСКА, «Зениту» и «Локомотиву» могут достаться «несеяные» клубы из Лиги чемпионов, кроме «Спартака», — итальянский «Наполи», шотландский «Селтик» и немецкая «Боруссия» из Дортмунда. В свою очередь «Спартак» может сыграть с испанским «Атлетико», немецким «Лейпцигом» и португальским «Спортингом».

Жеребьевка пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, начало — 15:00 мск. Часом ранее здесь же будут определены пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов, где российских клубов нет.