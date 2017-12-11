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00:39 (мск), источник: ТАСС

Жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов пройдет в Швейцарии

ТАСС, 11 декабря. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу состоится в понедельник в швейцарском Ньоне. Своих соперников узнают 16 команд, которые на предварительном этапе заняли в группах первые и вторые места.

По итогам групповых турниров главного футбольного еврокубка определились 16 команд, которые продолжат борьбу в плей-офф. Победители восьми групп получили при жеребьевке посев, и их соперниками станут команды, которые в своих группах остались вторыми.

В число «сеянных» команд вошли английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», французский «Пари Сен-Жермен», итальянская «Рома», испанская «Барселона» и турецкий «Бешикташ». Их соперниками могут стать швейцарский «Базель», немецкая «Бавария», английский «Челси», итальянский «Ювентус», испанские «Севилья» и «Реал», чемпион Украины «Шахтер» и португальский «Порту».

Во время жеребьевки будет действовать географическое ограничение — команды из одной страны между собой сыграть не смогут, кроме того, при жребии будут разведены команды, выступавшие в одной группе на предварительной стадии. Учитывая, что в плей-офф вышли сразу пять английских клубов, из которых четыре получат посев при жеребьевке, «Челси» может сыграть в 1/8 финала лишь с тремя командами — ПСЖ, «Барселоной» или «Бешикташем». Не случится в первой стадии плей-офф и испанского «класико» между «Барселоной» и «Реалом».

Фавориты могут встретиться уже в 1/8 финала

Зато жребий может уже в 1/8 финала свести между собой претендентов на победу в Лиге чемпионов, ведь мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» или туринский «Ювентус» могут сыграть с «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити».

Жеребьевка пройдет в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне, начало — 14:00 мск. Команды узнают не только своих соперников, но и даты проведения матчей 1/8 финала. Первые встречи состоятся 13 и 14, 20 и 21 февраля, ответные — 6 и 7, 13 и 14 марта. При этом «посеянные» команды ответные матчи проведут на своих полях.

Матчи ¼ финала Лиги чемпионов пройдут 3−4 и 10—11 апреля, полуфиналы — 24—25 апреля и 1—2 мая. Финал запланирован на 26 мая на Олимпийском стадионе Киева.

В 15:00 мск в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, где своих соперников узнают российские клубы «Зенит», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА.

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