Жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов пройдет в Швейцарии

По итогам групповых турниров главного футбольного еврокубка определились 16 команд, которые продолжат борьбу в плей-офф. Победители восьми групп получили при жеребьевке посев, и их соперниками станут команды, которые в своих группах остались вторыми.

В число «сеянных» команд вошли английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», французский «Пари Сен-Жермен», итальянская «Рома», испанская «Барселона» и турецкий «Бешикташ». Их соперниками могут стать швейцарский «Базель», немецкая «Бавария», английский «Челси», итальянский «Ювентус», испанские «Севилья» и «Реал», чемпион Украины «Шахтер» и португальский «Порту».

Во время жеребьевки будет действовать географическое ограничение — команды из одной страны между собой сыграть не смогут, кроме того, при жребии будут разведены команды, выступавшие в одной группе на предварительной стадии. Учитывая, что в плей-офф вышли сразу пять английских клубов, из которых четыре получат посев при жеребьевке, «Челси» может сыграть в 1/8 финала лишь с тремя командами — ПСЖ, «Барселоной» или «Бешикташем». Не случится в первой стадии плей-офф и испанского «класико» между «Барселоной» и «Реалом».

Фавориты могут встретиться уже в 1/8 финала

Зато жребий может уже в 1/8 финала свести между собой претендентов на победу в Лиге чемпионов, ведь мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» или туринский «Ювентус» могут сыграть с «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити».

Жеребьевка пройдет в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне, начало — 14:00 мск. Команды узнают не только своих соперников, но и даты проведения матчей 1/8 финала. Первые встречи состоятся 13 и 14, 20 и 21 февраля, ответные — 6 и 7, 13 и 14 марта. При этом «посеянные» команды ответные матчи проведут на своих полях.

Матчи ¼ финала Лиги чемпионов пройдут 3−4 и 10—11 апреля , полуфиналы — 24—25 апреля и 1—2 мая . Финал запланирован на 26 мая на Олимпийском стадионе Киева.