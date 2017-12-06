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15:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Капитан «Спартака» прокомментировал крупнейшее поражение в истории клуба

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте команды.

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Футболист извинился перед болельщиками красно-белых. «Мы сыграли безобразно, не выполнили установку тренера. В тот день у нас не получалось ничего. Мечтали попасть в историю, но не с таким результатом. Хочется теперь поскорее забыть эту игру и никогда не вспоминать», — заявил Глушаков.

Полузащитник также подвел итоги выступления «Спартака» в Лиге чемпионов. «Задачей-минимум для нас было попасть в Лигу Европы, задачей-максимум — в плей-офф ЛЧ. С первой мы справились. Были и хорошие матчи, и те, которые нас не красят», — отметил спортсмен.

7 декабря «Спартак» потерпел самое крупное поражение в истории команды от английского «Ливерпуля». Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу англичан. Подопечные Массимо Карреры не смогли выйти в плей-офф турнира, однако сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

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7 декабря© Ньюстюб
Ливерпуль 7:0
Первый тайм: 3:0
Спартак М
6.12.2017, 22:45 Зрители: 48779 Групповой турнир: Группа E Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Массимо Каррера
Голы
4′ Филиппе Коутинью 10
15′ Филиппе Коутинью (Роберту Фирмину, М. Салах) 10
19′ Роберту Фирмину 9
47′ Садио Мане (Дж. Милнер, Филиппе Коутинью) 19
50′ Филиппе Коутинью (Дж. Милнер, Роберту Фирмину) 10
76′ Садио Мане (Д. Старридж, М. Салах) 19
86′ Мохамед Салах (Дж. Милнер, Эмре Джан) 11
Составы
Лорис Кариус 1
Джо Гомез 12
Рагнар Клаван 17
Джорджиньо Вайналдум 5
Филиппе Коутинью (к) 10
Мохамед Салах 11
6′ Эмре Джан 23
Садио Мане 19
45′ Альберто Морено 18
Джеймс Милнер 7
60′ Деян Ловрен 6
Трент Александр-Арнолд 66
72′ Роберту Фирмину 9
Дэниэл Старридж 15
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
5 Сердар Таски
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду 62′
12 де Соуза Луиз Адриану
14 Георгий Джикия 60′ 4′
50 Марио Пашалич
10 Квинси Промес 75′
19 Александр Самедов
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 51′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 13
10 Удары в створ 4
4 Угловые 2
16 Фолы 11
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
За воротами Павел Рачковски (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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