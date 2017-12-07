Чешское СМИ винит вратаря «Славии» в поражении от «Астаны»

«Мечта о еврокубковой весне для “Славии” исчезла. Пражская команда не смогла победить “Астану” на своем поле. Ключевым моментом стала ошибка вратаря “Славии” Яна Лаштувки, который ошибочно сыграл на выходе в эпизоде с пропущенным голом. “Астана” воспользовалась этим, и Аничич направил мяч в сетку. За этот матч Лаштувка получил оценку “3”.



Оценки остальных игроков “Славии”: Соболь — 4, Югас — 5, Данни — 7, Змргал — 5, Нгадеу-Нгаджуи — 6, Стох — 6, Шкода — 5, Соучек — 6, Фрыдрых — 5, Ротань ?5, Нецид — 5, Ван Бурен — 5», — пишет СМИ.



Напомним, победой над «Славией» коллектив Станимира Стоилова завоевал право участвовать в плей-офф Лиги Европы.