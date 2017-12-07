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16:00 (мск), источник: Sports.kz

Чешское СМИ винит вратаря «Славии» в поражении от «Астаны»

Чешский сайт Isport.cz выставил оценки игрокам «Славии» после поражения пражской команды от «Астаны» (0:1) в матче Лиги Европы, передает Sports.kz.

«Мечта о еврокубковой весне для “Славии” исчезла. Пражская команда не смогла победить “Астану” на своем поле. Ключевым моментом стала ошибка вратаря “Славии” Яна Лаштувки, который ошибочно сыграл на выходе в эпизоде с пропущенным голом. “Астана” воспользовалась этим, и Аничич направил мяч в сетку. За этот матч Лаштувка получил оценку “3”.

Оценки остальных игроков “Славии”: Соболь — 4, Югас — 5, Данни — 7, Змргал — 5, Нгадеу-Нгаджуи — 6, Стох — 6, Шкода — 5, Соучек — 6, Фрыдрых — 5, Ротань ?5, Нецид — 5, Ван Бурен — 5», — пишет СМИ.

Напомним, победой над «Славией» коллектив Станимира Стоилова завоевал право участвовать в плей-офф Лиги Европы.

Славия Пр 0:1
Первый тайм: 0:1
Астана
7.12.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа A Eden
Главные тренеры
Ярослав Шилгавы Станимир Стойлов
Голы
5 Марин Аничич 38′
Составы
Ян Лаштувка 16
42′ Эдуард Соболь 3
Якуб Югас 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 13
Михал Фридрих 25
Мигел Алвеш Данни 7
88′ Мирослав Стох 17
Томаш Соучек 22
76′ Яромир Змргал 8
Ян Сикора 6
68′ Руслан Ротань 29
Мик ван Бюрен 14
17′ Милан Шкода (к) 21
90+5′ Томаш Нецид 27
1 Ненад Ерич (к) 78′
14 Игорь Шитов 83′
5 Марин Аничич
27 Юрий Логвиненко
77 Дмитрий Шомко
8 Срджан Граховац
18 Иван Маевский
30 Жуниор Кабананга
7 Серикжан Мужиков 84′ 53′
25 Сергей Малый
14 Марин Томасов 68′
45 Роман Муртазаев
23 Патрик Твумаси 90′
10 Джордже Деспотович
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 5
10 Угловые 2
11 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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