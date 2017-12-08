«Золотая сказка продолжается». Болгарские СМИ — об успехе Стоилова и «Астаны»
Болгарская пресса не оставила без внимания успех своего соотечественника Станимира Стоилова — под его руководством «Астана» впервые в истории вышла в
Болгарская пресса не оставила без внимания успех своего соотечественника Станимира Стоилова — под его руководством «Астана» впервые в истории вышла в
«Стоилов — Бог для “Астаны” и Казахстана, он сотворил великое чудо! Это лучший тренер, переписавший историю казахстанского футбола» — Gong.bg
«Золотая сказка Стоилова продолжается: “Астана” вышла в 1/16 финала Лиги Европы!» — 7dnifutbol.bg
«Стоилов совершил новый подвиг с “Астаной”» — Clubz.bg
«Станимир Стоилов удивил всю Европу своим успехом в Чехии» — Sportlive.bg
Однако некоторые журналисты были удивлены словами Стоилова после матча со «Славией» о возможном уходе из клуба.
«Станимир Стоилов неожиданно объявил, что уходит после исторического успеха» — Novsport.com
«Сюрприз! По всей видимости, Стоилов уже не будет руководить “Астаной” в плей-офф» — Sportal.bg.