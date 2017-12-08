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22:39 (мск), источник: Sports.kz

«Золотая сказка продолжается». Болгарские СМИ — об успехе Стоилова и «Астаны»

Болгарская пресса не оставила без внимания успех своего соотечественника Станимира Стоилова — под его руководством «Астана» впервые в истории вышла в плей-офф еврокубков, сообщает Sports.kz.

«Стоилов — Бог для “Астаны” и Казахстана, он сотворил великое чудо! Это лучший тренер, переписавший историю казахстанского футбола» — Gong.bg

«Золотая сказка Стоилова продолжается: “Астана” вышла в 1/16 финала Лиги Европы!» — 7dnifutbol.bg

«Стоилов совершил новый подвиг с “Астаной”» — Clubz.bg

«Станимир Стоилов удивил всю Европу своим успехом в Чехии» — Sportlive.bg

Однако некоторые журналисты были удивлены словами Стоилова после матча со «Славией» о возможном уходе из клуба.

«Станимир Стоилов неожиданно объявил, что уходит после исторического успеха» — Novsport.com

«Сюрприз! По всей видимости, Стоилов уже не будет руководить “Астаной” в плей-офф» — Sportal.bg.

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