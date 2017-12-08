«Золотая сказка продолжается». Болгарские СМИ — об успехе Стоилова и «Астаны»

«Стоилов — Бог для “Астаны” и Казахстана, он сотворил великое чудо! Это лучший тренер, переписавший историю казахстанского футбола» — Gong.bg



«Золотая сказка Стоилова продолжается: “Астана” вышла в 1/16 финала Лиги Европы!» — 7dnifutbol.bg



«Стоилов совершил новый подвиг с “Астаной”» — Clubz.bg



«Станимир Стоилов удивил всю Европу своим успехом в Чехии» — Sportlive.bg



Однако некоторые журналисты были удивлены словами Стоилова после матча со «Славией» о возможном уходе из клуба.



«Станимир Стоилов неожиданно объявил, что уходит после исторического успеха» — Novsport.com



«Сюрприз! По всей видимости, Стоилов уже не будет руководить “Астаной” в плей-офф» — Sportal.bg.