УЕФА наказал «Зенит» частичным закрытием трибун по итогам матча ЛЕ с «Вардаром»

Встреча между командами прошла 23 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Болельщикам «Зенита» вменяется вывешивание на трибуне расистского баннера и использование пиротехники. В наказание за расистский баннер УЕФА постановил, что «Зенит» должен закрыть сектор, на котором он был вывешен, и повесить там другой баннер с надписью Equal Game («равная игра»). Петербургский клуб должен сообщить точное место, где был вывешен оскорбительный баннер, за десять дней до следующей домашней игры.