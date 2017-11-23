Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Крупнейшая торговая сеть мира сменила название
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Байер
Футбол. Зарубежный
22:45
Бордо
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Лас-Пальмас
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал1
Арсенал Т1
Футбол. Премьер-лига
9.12
Динамо М
Анжи
Футбол. Зарубежный
9.12
Верес
Карпаты
Все события
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Эксперт: Путин переиграл МОК
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ
В лыжи обуты. Россияне проиграли в спринте на КМ больше минуты
СМИ: смерть Родченкова приведет к бойкоту ЧМ-2018 в РФ
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
На лице американца выросли грибы
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Собчак ответила на выдвижение Путина в президенты
Фоторепортажи
15ЦСКА — «Тосно»: три пенальти, шесть голов
23Гол Витинью-Дзагоева не помог ЦСКА в Манчестере
20:27 (мск), источник: ТАСС

УЕФА наказал «Зенит» частичным закрытием трибун по итогам матча ЛЕ с «Вардаром»

ТАСС, 8 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал российский «Зенит» штрафом в размере 10 тысяч евро и частичным закрытием трибун на следующей домашней еврокубковой игре по итогам матча группового этапа Лиги Европы с македонским «Вардаром». Об этом сообщает пресс-служба организации.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Встреча между командами прошла 23 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Болельщикам «Зенита» вменяется вывешивание на трибуне расистского баннера и использование пиротехники. В наказание за расистский баннер УЕФА постановил, что «Зенит» должен закрыть сектор, на котором он был вывешен, и повесить там другой баннер с надписью Equal Game («равная игра»). Петербургский клуб должен сообщить точное место, где был вывешен оскорбительный баннер, за десять дней до следующей домашней игры.

В текущем сезоне УЕФА уже наказывал «Зенит» штрафом за поведение болельщиков по итогам матча с норвежским «Русенборгом».

«Зенит» занял первое место в группе L и вышел в плей-офф турнира. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 11 декабря в швейцарском Ньоне.

Зенит 2:1
Первый тайм: 2:0
Вардар
23.11.2017, 21:00 Зрители: 38196 Групповой турнир: Группа L Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Чедомир Яневски
Голы
16′ Дмитрий Полоз (А. Дзюба) 7
43′ Эмилиано Ариэль Ригони (К. Нобоа) 10
9 Деян Блажевски (Жуан Фелипе) 90+3′
Нереализованные пенальти
27′ А. Дзюба 22
Составы
Юрий Лодыгин 1
71′ Денис Терентьев 3
Юрий Жирков 18
Миха Мевля 23
Эмилиано Ариэль Ригони 10
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 21
Дмитрий Полоз 7
87′ Эмануэль Маммана 30
Максим Карпов 50
45′ Олег Шатов (к) 17
Себастьян Дриусси 11
73′ Артем Дзюба 22
Матиас Краневиттер 8
90 Филип Гачевски
19 Оганес Амбарцумян 77′
23 Бесир Демири 54′
6 Бобан Грнчаров (к)
21 Евгений Новак
70 Жуан Фелипе
8 Ваня Маркович
10 Бобан Николов
11 Тигран Барсегян 85′
22 Филип Стойчевски
7 Джамбул Джигаури 90′
97 Петар Петковски
48 Италу 79′
9 Деян Блажевски
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
12 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 8
8 Угловые 4
18 Фолы 11
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Барт Фертентен (Бельгия)
Боковой судья Тибо Нейссен (Бельгия)
Боковой судья Рин Фанизере (Бельгия)
За воротами Лоуренс Виссер (Бельгия)
За воротами Брам ван Дриске (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вардар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Селихов попросил прощения у болельщиков "Спартака"
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ
В лыжи обуты. Россияне проиграли в спринте на КМ больше минуты
Кто прославит Россию в Лиге Европы?
СМИ: ФИФА скоро получит новые данные о допинге футболистов РФ
Миронова может. А побеждают в биатлоне те, кто России не нужен
«Реал» не победит «Севилью», «Барселона» утопит «субмарину»
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь