Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Названа самая пьющая страна Европы
«Советский спорт» узнал настоящее имя Мутко
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Саакашвили захватил комитет Верховной рады
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал1
Арсенал Т1
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Байер
Футбол. Зарубежный
22:45
Бордо
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Лас-Пальмас
Футбол. Премьер-лига
9.12
Динамо М
Анжи
Футбол. Зарубежный
9.12
Верес
Карпаты
Все события
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ
В лыжи обуты. Россияне проиграли в спринте на КМ больше минуты
СМИ: смерть Родченкова приведет к бойкоту ЧМ-2018 в РФ
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
Саакашвили захватил комитет Верховной рады
Фоторепортажи
12Самые красивые незвездные биатлонистки сезона
15ЦСКА — «Тосно»: три пенальти, шесть голов
19:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто прославит Россию в Лиге Европы?

Евроосень закончена, 4 российских клуба благополучно переходят в евровесну. Ждем жеребьевки 1/16 Лиги Европы, которая состоится в понедельник.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«СПАРТАК»

ЧЕМ ВПЕЧАТЛИЛ

Разгромил «Севилью» (5:1), выстоял дома обескровленным составом против «Ливерпуля» (1:1). Этими двумя матчами подарил болельщикам надежду на большой европейский плей-офф, но, к сожалению, довольствоваться будет малым.

Матч с «Севильей» это вообще очень красивая и важная страница — победу будут помнить даже вне контекста турнирной ситуации и того, что было потом. 5:1 войдут в историю как нечто самостоятельное — вроде славных побед над «Реалом», «Наполи» и «Аяксом». Счастье, которое испытали болельщики, наверное, сравнимо с весенней чемпионской эйфорией. «Спартак» показал, что он способен греметь и в Европе.

Читайте также
Дмитрий Аленичев: 0:7 — это шок. Просто позорище!

ЧЕМ РАССТРОИЛ

Но греметь, как оказалось, можно по-всякому. 0:7 от «Ливерпуля» — тоже исторический разгром, хуже унижения у «Спартака» не было ни в какие времена. «Шок и позорище», — скажет экс-главный тренер Дмитрий Аленичев и с этими словами трудно не согласиться.

Но с точки зрения турнирных перспектив еще обиднее это две упущенные победы над «Марибором». Именно в двух матчах с аутсайдером, а не на «Энфилде», «Спартак» упустил плей-офф Лиги чемпионов.

ВЫВОД

«Спартак» сильно зависит от настроения, обстоятельств, удачи и прочих важных мелочей. Иными словами — от того, с какой ноги встанет. В Лиге Европы с красно-белыми может случиться что угодно — как провал на первой же стадии, так и выход куда-то далеко, например, в полуфинал.

ЦСКА

ЧЕМ ВПЕЧАТЛИЛ

ЦСКА вытащил казалось бы провальную Лигу чемпионов и едва не совершил чудо. Последние матчи с «Базелем», «Бенфикой» и «МЮ» армейцы провели на высоком уровне — и это несмотря на хронические кадровые проблемы. Преображение во второй половине группового этапа — личная заслуга Виктора Гончаренко, который все увереннее себя чувствует на посту главного тренера ЦСКА.

ЧЕМ РАССТРОИЛ

Было два совершенно удручающих матча, и оба домашние — с «МЮ» и «Базелем». Кажется, именно после поражения от швейцарцев Гончаренко понял, что его номинальные форварды не справляются со своими обязанностями, и вскоре передвинул на острие Вернблума — уже во втором матче с «Базелем» швед исполнял роль Ибрагимовича. В общем, грустные мгновения ЦСКА в Лиге чемпионов заставили тренера сделать правильные выводы.

ВЫВОД

Ничего оригинального — ЦСКА снова нужно усиление. Чудеса кадровой эквилибристики это здорово, но рассчитывать на них в долгую нельзя. Но трансферы требуют денег, а деньги — это Лига чемпионов. А Лига чемпионов — успешное выступление в премьер-лиге. Возможно, перед армейцами снова станет выбор.

«ЗЕНИТ»

ЧЕМ ВПЕЧАТЛИЛ

Тем, что досрочно и с видимой легкостью вышел в плей-офф, одержав пять побед и сыграв один раз вничью. 16 очков — лучший показатель группового этапа Лиги Европы. Как и 17 забитых мячей.

Читайте также
ФК «Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну, выиграв группы в ЛЕ

ЧЕМ РАССТРОИЛ

Ничем. В Лиге Европы «Зенит» критиковать не за что. Кризис, который команда переживает в России, на международной арене почти не чувствуется. Может, потому что группа была не очень тяжелой, и лимит на легионеров тут Роберто Манчини не помеха. Впрочем, выездная победа в Сан-Себастьяне — в любом случае достойный показатель.

ВЫВОД

Задача на сезон — выиграть Лигу Европы. Об этом говорили Александр Дюков и Сергей Фурсенко. И судя по тому, как серьезно отнесся «Зенит» к групповому этапу, это не просто слова. Многое, конечно, будет зависеть от жребия, но есть ощущение, что «Зенит» дойдет далеко.

«ЛОКОМОТИВ»

ЧЕМ ВПЕЧАТЛИЛ

Победил именно тогда, когда нужно. Забуксовав в середине группового турнира, «Локо» оказался перед угрозой вообще не выйти из группы, однако в решающих матчах обыграл «Копенгаген» и «Злин». Феноменальную эффективность демонстрирует Фарфан, забивший четыре гола в трех последних матчах.

ЧЕМ РАССТРОИЛ

Оба матча с «Шерифом» — то, что лучше забыть. Особенно странным получилось домашнее поражение, после которого Семин сказал, что «все сыграли ниже своего уровня».

ВЫВОД

Сейчас «Локомотив» — единоличный лидер чемпионата и основной претендент на титул. Шесть очков преимущества перед 20-м туром это серьезно. Лига Европы в этом свете может показаться лишним турниром, ведь наполеоновских планов, как «Зенит», железнодорожники и не строили.

Дорога на Лион: 4 российских клуба вышли в плей-офф Лиги Европы
Во время загрузки произошла ошибка.
10:42 (мск)© Ньюстюб
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
"0:7 - это шок. Просто позорище!" Мощнейшее интервью Дмитрия Аленичева
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ
В лыжи обуты. Россияне проиграли в спринте на КМ больше минуты
Моуринью против Гвардиолы: анонс топовых матчей уик-энда
Флойд Мейвезер захотел получить российское гражданство
Миронова может. А побеждают в биатлоне те, кто России не нужен
«Реал» не победит «Севилью», «Барселона» утопит «субмарину»
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь