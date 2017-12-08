Кто прославит Россию в Лиге Европы?

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«СПАРТАК»

ЧЕМ ВПЕЧАТЛИЛ

Разгромил «Севилью» (5:1), выстоял дома обескровленным составом против «Ливерпуля» (1:1). Этими двумя матчами подарил болельщикам надежду на большой европейский плей-офф, но, к сожалению, довольствоваться будет малым.

Матч с «Севильей» это вообще очень красивая и важная страница — победу будут помнить даже вне контекста турнирной ситуации и того, что было потом. 5:1 войдут в историю как нечто самостоятельное — вроде славных побед над «Реалом», «Наполи» и «Аяксом». Счастье, которое испытали болельщики, наверное, сравнимо с весенней чемпионской эйфорией. «Спартак» показал, что он способен греметь и в Европе.

ЧЕМ РАССТРОИЛ

Но греметь, как оказалось, можно по-всякому. 0:7 от «Ливерпуля» — тоже исторический разгром, хуже унижения у «Спартака» не было ни в какие времена. «Шок и позорище», — скажет экс-главный тренер Дмитрий Аленичев и с этими словами трудно не согласиться.

Но с точки зрения турнирных перспектив еще обиднее это две упущенные победы над «Марибором». Именно в двух матчах с аутсайдером, а не на «Энфилде», «Спартак» упустил плей-офф Лиги чемпионов.

ВЫВОД

«Спартак» сильно зависит от настроения, обстоятельств, удачи и прочих важных мелочей. Иными словами — от того, с какой ноги встанет. В Лиге Европы с красно-белыми может случиться что угодно — как провал на первой же стадии, так и выход куда-то далеко, например, в полуфинал.

ЦСКА

ЧЕМ ВПЕЧАТЛИЛ

ЦСКА вытащил казалось бы провальную Лигу чемпионов и едва не совершил чудо. Последние матчи с «Базелем», «Бенфикой» и «МЮ» армейцы провели на высоком уровне — и это несмотря на хронические кадровые проблемы. Преображение во второй половине группового этапа — личная заслуга Виктора Гончаренко, который все увереннее себя чувствует на посту главного тренера ЦСКА.

ЧЕМ РАССТРОИЛ

Было два совершенно удручающих матча, и оба домашние — с «МЮ» и «Базелем». Кажется, именно после поражения от швейцарцев Гончаренко понял, что его номинальные форварды не справляются со своими обязанностями, и вскоре передвинул на острие Вернблума — уже во втором матче с «Базелем» швед исполнял роль Ибрагимовича. В общем, грустные мгновения ЦСКА в Лиге чемпионов заставили тренера сделать правильные выводы.

ВЫВОД

Ничего оригинального — ЦСКА снова нужно усиление. Чудеса кадровой эквилибристики это здорово, но рассчитывать на них в долгую нельзя. Но трансферы требуют денег, а деньги — это Лига чемпионов. А Лига чемпионов — успешное выступление в премьер-лиге. Возможно, перед армейцами снова станет выбор.

«ЗЕНИТ»

ЧЕМ ВПЕЧАТЛИЛ

Тем, что досрочно и с видимой легкостью вышел в плей-офф, одержав пять побед и сыграв один раз вничью. 16 очков — лучший показатель группового этапа Лиги Европы. Как и 17 забитых мячей.

ЧЕМ РАССТРОИЛ

Ничем. В Лиге Европы «Зенит» критиковать не за что. Кризис, который команда переживает в России, на международной арене почти не чувствуется. Может, потому что группа была не очень тяжелой, и лимит на легионеров тут Роберто Манчини не помеха. Впрочем, выездная победа в Сан-Себастьяне — в любом случае достойный показатель.

ВЫВОД

Задача на сезон — выиграть Лигу Европы. Об этом говорили Александр Дюков и Сергей Фурсенко. И судя по тому, как серьезно отнесся «Зенит» к групповому этапу, это не просто слова. Многое, конечно, будет зависеть от жребия, но есть ощущение, что «Зенит» дойдет далеко.

«ЛОКОМОТИВ»

ЧЕМ ВПЕЧАТЛИЛ

Победил именно тогда, когда нужно. Забуксовав в середине группового турнира, «Локо» оказался перед угрозой вообще не выйти из группы, однако в решающих матчах обыграл «Копенгаген» и «Злин». Феноменальную эффективность демонстрирует Фарфан, забивший четыре гола в трех последних матчах.

ЧЕМ РАССТРОИЛ

Оба матча с «Шерифом» — то, что лучше забыть. Особенно странным получилось домашнее поражение, после которого Семин сказал, что «все сыграли ниже своего уровня».

ВЫВОД