«Астане» посоветовали удержать Твумаси и Кабанангу

Судьба второй путевки в плей-офф Лиги Европы УЕФА от группы A решалась в последнем туре. Претенденты сошлись лицом к лицу в Праге, и по логике вещей все благоволило «Славии».
Гости, тем не менее, начали встречу довольно активно, но удерживать собственный темп у них не получалось. Со временем пражане стали больше владеть мячом и старались действовать с позиции силы. «Астане», впрочем, было не привыкать играть от обороны — она умеет и любит это делать.
Еще одним козырем подопечных Станимира Стойлова являются «стандарты». Именно корнер в концовке первого тайма и вывел казахстанцев вперед. Боснийский защитник Марин Аничич избежал попадания в офсайд и вывел гостей вперед. После перерыва «Славия» прибавила и создала ряд очень перспективных моментов, но конвертировать их в забитые мяча так и не сумела.
Лучшие на групповом этапе: Патрик Твумаси и Джуниор Кабананга
Патрик Твумаси и Джуниор Кабананга были настоящими моторами команды этой осенью. Уже сложно представить этих двух атакующих футболистов отдельно друг от друга. Забивной дуэт стал настоящей головной болью для всех соперников «Астаны» — на двоих они забили семь из десяти голов команды на групповом этапе.
Ключевой момент группового этапа
Переломным моментом для «Астаны» стала выездная победа над «Маккаби». Да, встрече в Израиле предшествовал разгром израильтян в столице Казахстана, но все и без того знали, что команда Стойлова на своем поле играет очень здорово. Головной болью для «горожан» всегда были выездные матчи. Победа над «Маккаби» принесла «Астане» первые три очка в гостях и вторую позицию в группе А.
Что исправить к плей-офф
Впереди у футболистов долгожданный отдых после непростого сезона рекордов. «Астана» в четвертый раз кряду стала чемпионом Казахстана и первой в истории местного футбола вышла из группы на европейской арене. Теперь казахстанцам необходимо думать о скорейшем усилении состава.
Твумаси и Кабананга сейчас интересны многим европейским клубам, и вполне вероятно, что уже этой зимой они покинут команду. Селекционной службе «Астаны» нужно найти равноценную замену двум легионерам, даже если они продолжат выступать в Казахстане. Сейчас ощущается зависимость «Астаны» от этого дуэта, и возможные новички должны данную ситуацию исправить.