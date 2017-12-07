«Астане» посоветовали удержать Твумаси и Кабанангу

Судьба второй путевки в плей-офф Лиги Европы УЕФА от группы A решалась в последнем туре. Претенденты сошлись лицом к лицу в Праге, и по логике вещей все благоволило «Славии».



Гости, тем не менее, начали встречу довольно активно, но удерживать собственный темп у них не получалось. Со временем пражане стали больше владеть мячом и старались действовать с позиции силы. «Астане», впрочем, было не привыкать играть от обороны — она умеет и любит это делать.



Еще одним козырем подопечных Станимира Стойлова являются «стандарты». Именно корнер в концовке первого тайма и вывел казахстанцев вперед. Боснийский защитник Марин Аничич избежал попадания в офсайд и вывел гостей вперед. После перерыва «Славия» прибавила и создала ряд очень перспективных моментов, но конвертировать их в забитые мяча так и не сумела.

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Лучшие на групповом этапе: Патрик Твумаси и Джуниор Кабананга



Патрик Твумаси и Джуниор Кабананга были настоящими моторами команды этой осенью. Уже сложно представить этих двух атакующих футболистов отдельно друг от друга. Забивной дуэт стал настоящей головной болью для всех соперников «Астаны» — на двоих они забили семь из десяти голов команды на групповом этапе.



Ключевой момент группового этапа



Переломным моментом для «Астаны» стала выездная победа над «Маккаби». Да, встрече в Израиле предшествовал разгром израильтян в столице Казахстана, но все и без того знали, что команда Стойлова на своем поле играет очень здорово. Головной болью для «горожан» всегда были выездные матчи. Победа над «Маккаби» принесла «Астане» первые три очка в гостях и вторую позицию в группе А.





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