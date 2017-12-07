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16:38 (мск), источник: Sports.kz

«Астане» посоветовали удержать Твумаси и Кабанангу

Официальный сайт УЕФА подвел итог матчу группового цикла Лиги Европы УЕФА между чешской «Славией» и «Астаной» (0:1), сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Судьба второй путевки в плей-офф Лиги Европы УЕФА от группы A решалась в последнем туре. Претенденты сошлись лицом к лицу в Праге, и по логике вещей все благоволило «Славии».

Гости, тем не менее, начали встречу довольно активно, но удерживать собственный темп у них не получалось. Со временем пражане стали больше владеть мячом и старались действовать с позиции силы. «Астане», впрочем, было не привыкать играть от обороны — она умеет и любит это делать.

Еще одним козырем подопечных Станимира Стойлова являются «стандарты». Именно корнер в концовке первого тайма и вывел казахстанцев вперед. Боснийский защитник Марин Аничич избежал попадания в офсайд и вывел гостей вперед. После перерыва «Славия» прибавила и создала ряд очень перспективных моментов, но конвертировать их в забитые мяча так и не сумела.

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Лучшие на групповом этапе: Патрик Твумаси и Джуниор Кабананга

Патрик Твумаси и Джуниор Кабананга были настоящими моторами команды этой осенью. Уже сложно представить этих двух атакующих футболистов отдельно друг от друга. Забивной дуэт стал настоящей головной болью для всех соперников «Астаны» — на двоих они забили семь из десяти голов команды на групповом этапе.

Ключевой момент группового этапа

Переломным моментом для «Астаны» стала выездная победа над «Маккаби». Да, встрече в Израиле предшествовал разгром израильтян в столице Казахстана, но все и без того знали, что команда Стойлова на своем поле играет очень здорово. Головной болью для «горожан» всегда были выездные матчи. Победа над «Маккаби» принесла «Астане» первые три очка в гостях и вторую позицию в группе А.

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Что исправить к плей-офф

Впереди у футболистов долгожданный отдых после непростого сезона рекордов. «Астана» в четвертый раз кряду стала чемпионом Казахстана и первой в истории местного футбола вышла из группы на европейской арене. Теперь казахстанцам необходимо думать о скорейшем усилении состава.

Твумаси и Кабананга сейчас интересны многим европейским клубам, и вполне вероятно, что уже этой зимой они покинут команду. Селекционной службе «Астаны» нужно найти равноценную замену двум легионерам, даже если они продолжат выступать в Казахстане. Сейчас ощущается зависимость «Астаны» от этого дуэта, и возможные новички должны данную ситуацию исправить.

Славия Пр 0:1
Первый тайм: 0:1
Астана
7.12.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа A Eden
Главные тренеры
Ярослав Шилгавы Станимир Стойлов
Голы
5 Марин Аничич 38′
Составы
Ян Лаштувка 16
42′ Эдуард Соболь 3
Якуб Югас 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 13
Михал Фридрих 25
Мигел Алвеш Данни 7
88′ Мирослав Стох 17
Томаш Соучек 22
76′ Яромир Змргал 8
Ян Сикора 6
68′ Руслан Ротань 29
Мик ван Бюрен 14
17′ Милан Шкода (к) 21
90+5′ Томаш Нецид 27
1 Ненад Ерич (к) 78′
14 Игорь Шитов 83′
5 Марин Аничич
27 Юрий Логвиненко
77 Дмитрий Шомко
8 Срджан Граховац
18 Иван Маевский
30 Жуниор Кабананга
7 Серикжан Мужиков 84′ 53′
25 Сергей Малый
14 Марин Томасов 68′
45 Роман Муртазаев
23 Патрик Твумаси 90′
10 Джордже Деспотович
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 5
10 Угловые 2
11 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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