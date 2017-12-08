Счастливая евроосень

Источник: Prosports.kz

Немецкое фиаско — главная неожиданность группового турнира Лиги Европы 2017/18.

Первым делом, конечно же, еще раз поздравим «Астану» и весь казахстанский футбол. Следующей весной, а если быть точнее, в конце февраля, все мы испытаем неведомые прежде чувства, когда начнем болеть за нашего чемпиона в плей-офф еврокубка.

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Но, как бы казахстанцы ни радовались успеху команды Станимира Стойлова и не превозносили ее достижения, назвать выход «Астаны» в 1/16 Лиги Европы суперсенсацией назвать все же нельзя. Безусловному фавориту группы, «Вильярреалу», она уступила в обоих матчах, остальные же соперники были ей абсолютно по зубам. И нет ничего удивительного в том, что сильнейший клуб КПЛ в одну калитку вынес четвертую на данный момент команду Израиля и склонил удачу на свою сторону в противостоянии с уже почти потерявшими шансы на сохранение чемпионского титула в Чехии пражанами. По подбору исполнителей «Астана» ничем не уступает «Маккаби» и «Славии», про финансовые ресурсы и говорить не приходится. А то, что Стойлов специалист более высокого класса, чем Йорди Кройф и Ярослав Шильгавы, было и так понятно — итог их личных встреч лишь укрепил данное убеждение.

Пожалуй, главной неожиданностью группового этапа стало слабое, скорее, даже беспомощное выступление в турнире тройки клубов из Германии. «Хоффенхайм», «Герта» и «Кельн» не смогли пробиться в плей-офф ЛЕ, причем «деревенские» и «старая дама» лишились шансов на евровесну досрочно, только безнадежные аутсайдеры Бундеслиги «козлы» до последнего тура еще не оставляли надежд занять второе место в своем квартете. Чем вызвана столь слабая кампания немцев, сказать трудно. Немецкие команды не привыкли делить турниры на важные и второстепенные. На следующий сезон «Герте» и уж, тем паче, «Кельну» на международную арену вряд ли пробьются, а «Хоффенхайм», скорее всего, если туда и попадет, то, с большой долей вероятности, вновь в Лигу Европы. Так что ни о какой пренебрежительности к ЛЕ тут говорить не приходится.

Скорее всего, немцы поначалу просто недооценили своих соперников («козлов» это касается в меньшей степени, несерьезно отнестись к «Арсеналу» вряд ли возможно), а когда провалили старт турнира, настигать конкурентов было уже поздно. Впрочем, совсем без представителей Бундеслиги 1/16 финала «младшего» еврокубка не обойдется, хотя это тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» не оправдали надежд своих болельщиков в Лиге чемпионов, заняв в своих квартетах третьи места, что отправило их в плей-офф другого турнира. К слову, «Боруссия» в первом раунде плей-офф «Астане» точно не достанется, так как обе команды оказались в числе несеяных коллективов.

Провал «Эвертона» рассматривать как неожиданность вообще не стоит. «Ириски», летом затеявшие кадровую революцию, на которую затратили баснословные деньги, кошмарно стартовали в АПЛ. В какой-то момент клуб из Ливерпуля находился даже в зоне вылета из премьер-лиги, и лишь после увольнения с поста главного тренера Рональда Кумана принялся исправлять печальное турнирное положение. Для успешного выступления в Лиге Европы к этому времени поезд уже ушел.

Из тех, кто приятно удивил, стоит обязательно выделить «Эстерсунд» и «Аталанту». Шведы лишь в финишном створе отдали первенство в группе «Атлетику» из Бильбао, набрав с ним одинаковое количество очков. В самом входе в плей-офф итальянцев, в принципе, нет ничего удивительного, заслуживает внимания то, как уверенно они это сделали, победив в своем квартете с участием «Эвертона», «Аполлона» и «Лиона» за явным преимуществом. Как и «Астана», клуб из Бергамо также впервые в своей истории будет выступать в плей-офф евротурнира.

Ни одной из команд не удалось пройти групповую дистанцию длиной в шесть матчей без очковых потерь. Ближе всех к стопроцентному результату оказался «Зенит», первенствовавший в квартете L: при пяти победах и одном ничейном результате питерцы набрали 16 баллов. Примечательно, что меньше всех очков (1) набрала команда из той же четверки — это македонский «Вардар».

«Марселю», «Партизану» и афинскому АЕК хватило восьми очков, чтобы занять второе место и квалифицироваться в плей-офф, тогда как набравшие по девять баллов «Шериф» и «Лугано» остались за бортом 1/16 финала Лиги Европы.

В споре снайперов сразу у четырех футболистов на данный момент по восемь забитых мячей — это Андре Сильва («Милан»), Александр Кокорин («Зенит»), Ричмонд Боакье («Црвена Звезда») и Ариц Адурис («Атлетик»). По системе «гол+пас» равных пока нет Кокорину, который к восьми мячам добавил две результативные передачи.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в швейцарском Ньоне в ближайший понедельник. УЕФА, согласно клубному рейтингу, предварительно разделил 32 команды на две части: в одной корзине оказались сеяные коллективы, в другой — несеяные. Как уже было сказано, «Астана», а также «Боруссия» из Дортмунда оказались в числе вторых. Кроме них, в эту же половину угодили «Партизан», «Лудогорец», АЕК, «Лион», «Ницца», «Марсель», «Кпенгаген», «Стяуа», «Црвена Звезда», «Эстерсунд», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Селтик» и московский «Спартак». Ни один из этих клубов казахстанскому чемпиону в первом раунде плей-офф точно не попадется.

Зато с одной из следующих команд, оказавшихся в числе сеяных, «Астане» точно придется провести два матча. Это российские «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА, испанские почти одноклубники «Атлетик» и «Атлетико», итальянские «Милан», «Лацио» и «Аталанта», киевское «Динамо», португальские «Брага» и «Спортинг», «Виктория Пльзень», «Ред Булл», «Лейпциг» и «Арсенал». «Вильярреал» не может нам попасться ввиду того, что «Астана» с ним соперничала на групповой стадии.