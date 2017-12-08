Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Венгры начали массово покидать Закарпатскую область Украины
Глава МОК отреагировал на слова Путина о спортсменах на Олимпиаде
Расследующие крушение MH17 на Украине, записали голос генерала РФ
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Байер
Футбол. Зарубежный
22:45
Бордо
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Лас-Пальмас
Футбол. Еврокубки
7.12
Реал Сосьедад1
Зенит3
Футбол. Еврокубки
7.12
Вардар1
Русенборг1
Все события
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
Фоторепортажи
12Самые красивые незвездные биатлонистки сезона
18Кошмарный антирекорд «Спартака»
16:25 (мск), источник: Prosports.kz

Счастливая евроосень

В столицу Казахстана могут пожаловать «Милан», «Атлетико» или «Арсенал».

Источник: Prosports.kz

Немецкое фиаско — главная неожиданность группового турнира Лиги Европы 2017/18.

Первым делом, конечно же, еще раз поздравим «Астану» и весь казахстанский футбол. Следующей весной, а если быть точнее, в конце февраля, все мы испытаем неведомые прежде чувства, когда начнем болеть за нашего чемпиона в плей-офф еврокубка.

Читайте также
Подведена общая статистика «Астаны» в группе Лиги Европы

Но, как бы казахстанцы ни радовались успеху команды Станимира Стойлова и не превозносили ее достижения, назвать выход «Астаны» в 1/16 Лиги Европы суперсенсацией назвать все же нельзя. Безусловному фавориту группы, «Вильярреалу», она уступила в обоих матчах, остальные же соперники были ей абсолютно по зубам. И нет ничего удивительного в том, что сильнейший клуб КПЛ в одну калитку вынес четвертую на данный момент команду Израиля и склонил удачу на свою сторону в противостоянии с уже почти потерявшими шансы на сохранение чемпионского титула в Чехии пражанами. По подбору исполнителей «Астана» ничем не уступает «Маккаби» и «Славии», про финансовые ресурсы и говорить не приходится. А то, что Стойлов специалист более высокого класса, чем Йорди Кройф и Ярослав Шильгавы, было и так понятно — итог их личных встреч лишь укрепил данное убеждение.

Пожалуй, главной неожиданностью группового этапа стало слабое, скорее, даже беспомощное выступление в турнире тройки клубов из Германии. «Хоффенхайм», «Герта» и «Кельн» не смогли пробиться в плей-офф ЛЕ, причем «деревенские» и «старая дама» лишились шансов на евровесну досрочно, только безнадежные аутсайдеры Бундеслиги «козлы» до последнего тура еще не оставляли надежд занять второе место в своем квартете. Чем вызвана столь слабая кампания немцев, сказать трудно. Немецкие команды не привыкли делить турниры на важные и второстепенные. На следующий сезон «Герте» и уж, тем паче, «Кельну» на международную арену вряд ли пробьются, а «Хоффенхайм», скорее всего, если туда и попадет, то, с большой долей вероятности, вновь в Лигу Европы. Так что ни о какой пренебрежительности к ЛЕ тут говорить не приходится.

Скорее всего, немцы поначалу просто недооценили своих соперников («козлов» это касается в меньшей степени, несерьезно отнестись к «Арсеналу» вряд ли возможно), а когда провалили старт турнира, настигать конкурентов было уже поздно. Впрочем, совсем без представителей Бундеслиги 1/16 финала «младшего» еврокубка не обойдется, хотя это тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» не оправдали надежд своих болельщиков в Лиге чемпионов, заняв в своих квартетах третьи места, что отправило их в плей-офф другого турнира. К слову, «Боруссия» в первом раунде плей-офф «Астане» точно не достанется, так как обе команды оказались в числе несеяных коллективов.

Читайте также
Слишком хорошая мясорубка. Почему Лига Европы не менее крута, чем ЛЧ

Провал «Эвертона» рассматривать как неожиданность вообще не стоит. «Ириски», летом затеявшие кадровую революцию, на которую затратили баснословные деньги, кошмарно стартовали в АПЛ. В какой-то момент клуб из Ливерпуля находился даже в зоне вылета из премьер-лиги, и лишь после увольнения с поста главного тренера Рональда Кумана принялся исправлять печальное турнирное положение. Для успешного выступления в Лиге Европы к этому времени поезд уже ушел.

Из тех, кто приятно удивил, стоит обязательно выделить «Эстерсунд» и «Аталанту». Шведы лишь в финишном створе отдали первенство в группе «Атлетику» из Бильбао, набрав с ним одинаковое количество очков. В самом входе в плей-офф итальянцев, в принципе, нет ничего удивительного, заслуживает внимания то, как уверенно они это сделали, победив в своем квартете с участием «Эвертона», «Аполлона» и «Лиона» за явным преимуществом. Как и «Астана», клуб из Бергамо также впервые в своей истории будет выступать в плей-офф евротурнира.

Ни одной из команд не удалось пройти групповую дистанцию длиной в шесть матчей без очковых потерь. Ближе всех к стопроцентному результату оказался «Зенит», первенствовавший в квартете L: при пяти победах и одном ничейном результате питерцы набрали 16 баллов. Примечательно, что меньше всех очков (1) набрала команда из той же четверки — это македонский «Вардар».

«Марселю», «Партизану» и афинскому АЕК хватило восьми очков, чтобы занять второе место и квалифицироваться в плей-офф, тогда как набравшие по девять баллов «Шериф» и «Лугано» остались за бортом 1/16 финала Лиги Европы.

В споре снайперов сразу у четырех футболистов на данный момент по восемь забитых мячей — это Андре Сильва («Милан»), Александр Кокорин («Зенит»), Ричмонд Боакье («Црвена Звезда») и Ариц Адурис («Атлетик»). По системе «гол+пас» равных пока нет Кокорину, который к восьми мячам добавил две результативные передачи.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в швейцарском Ньоне в ближайший понедельник. УЕФА, согласно клубному рейтингу, предварительно разделил 32 команды на две части: в одной корзине оказались сеяные коллективы, в другой — несеяные. Как уже было сказано, «Астана», а также «Боруссия» из Дортмунда оказались в числе вторых. Кроме них, в эту же половину угодили «Партизан», «Лудогорец», АЕК, «Лион», «Ницца», «Марсель», «Кпенгаген», «Стяуа», «Црвена Звезда», «Эстерсунд», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Селтик» и московский «Спартак». Ни один из этих клубов казахстанскому чемпиону в первом раунде плей-офф точно не попадется.

Читайте также
«Астана» после победы над «Славией» поднялась в клубном рейтинге УЕФА

Зато с одной из следующих команд, оказавшихся в числе сеяных, «Астане» точно придется провести два матча. Это российские «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА, испанские почти одноклубники «Атлетик» и «Атлетико», итальянские «Милан», «Лацио» и «Аталанта», киевское «Динамо», португальские «Брага» и «Спортинг», «Виктория Пльзень», «Ред Булл», «Лейпциг» и «Арсенал». «Вильярреал» не может нам попасться ввиду того, что «Астана» с ним соперничала на групповой стадии.

11 декабря мы и узнаем, кто приедет в столицу Казахстана на стыке зимы и весны.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ
В лыжи обуты. Россияне проиграли в спринте на КМ больше минуты
Россияне на Олимпиаде: кто уже обречен
Сформированы составы на Матч звёзд КХЛ
Флойд Мейвезер захотел получить российское гражданство
Скардино об итогах выступления в гонке преследования на этапе Кубка мира: Это хорошее начало сезона
Российский фигурист стал третьим в финале Гран-при
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Юлия Ковальчук показала фигуру через 2 месяца после родов Певица вернулась на сцену после беременности.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь