Марко Трабукки: Об отставке Каррера даже не думал

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МАТЧ В ЛИВЕРПУЛЕ — ТЯЖЕЛОВЕС ПРОТИВ ЛЕГКОВЕСА.

— Разгром в Ливерпуле — что это было?

— Это противостояние команд двух разных весовых категорий. Можно так сказать — легковес вышел против тяжеловеса. Уровень футболистов «Ливерпуля» намного выше, чем у «Спартака».

— Звучит довольно обидно для спартаковцев, некоторые из которых заинтересовали зарубежные клубы. Например, тот же Квинси, как говорят, может перейти в «Ливерпуль».

— Не думаю, что обидно. После жеребьевки все специалисты, и даже футболисты «Спартака» признавали, что «Ливерпуль» сильнейшая команда группы. К сожалению, общий счет — 8:1 — закономерен и справедлив. Многие после первой игры говорили, что «Спартаку» повезло, матч мог закончиться и со счетом 0:3 или 1:4. В Ливерпуле, конечно, хозяева использовали все свои моменты, а «Спартак» играл плохо. В Москве красно-белым сильно повезло, в Ливерпуле совсем наоборот. Но разница в уровне бросается в глаза.

— Получается, настолько же очевидна и разница в уровне тренеров — Клопп намного сильнее Карреры?

— Можно сделать такой вывод: Клопп как тренер пока доказал больше. Все в целом справедливо, в 1/8 Лиги чемпионов, как обычно, пробились сильнейшие. Хотел бы акцентировать внимание на такой задаче, как выход из группы. Ее выполнение означает попадание в топ-16 клубов Европы — надо признать объективно, что сейчас, в отличие от ситуации прошлых лет, ни одна из российских команд не заслуживает этого права. Зато страна очень хорошо представлена в Лиге Европы сразу четырьмя командами. Этот турнир больше подходит для уровня РФПЛ. Там играют достойные команды из разных стран, а не только представители топ-чемпионатов.

— Вы общаетесь с Массимо — что он сказал сразу после 0:7?

— Мы спокойно поговорили в течение полутора часов в лобби отеля. С моей стороны было бы некорректно сейчас передавать суть нашего разговора. Кстати, насчет гостиницы — может быть, в следующий раз команде стоит остановиться не в отеле под названием «Титаник».

ЕСЛИ ХОТИМ УСПЕХА В ЕВРОКУБКАХ — НУЖНЫ ДВА ИСПОЛНИТЕЛЯ НА КАЖДУЮ ПОЗИЦИЮ.

— Вы разделяете точку зрения, которая сейчас популярна — ничего страшного для «Спартака» не произошло, победа в дерби заставит людей забыть этот разгром?

— Конечно, вопрос надо задать болельщикам, но на сегодня вариант с борьбой за 1−2-е места в чемпионате выглядит для команды более важным, чем выход в плей-офф Лиги чемпионов и вероятный вылет в его первом раунде. В поражении от «Ливерпуля» в Англии трагедии нет, но разгром 0:7 — это ненормально, такого быть не должно. Этот счет уже не только поражение, а нечто большее. И тренер, и игроки должны проанализировать то, что произошло. То, что позволяется в чемпионате России, не прощается в Лиге чемпионов.

— Не считаете, что «Спартак» играл слишком рискованно — в четыре защитника, и не стал перестраиваться в обороне в тот момент, когда дело пошло к разгрому?

— Нет, не считаю. «Спартак», в отличие от «Ливерпуля», был обязан побеждать, чтобы выйти из группы и это диктовало риск. Правильно сделали, что рисковали. Но потом, когда стало понятно, что матч потерян, могу согласиться с вами — стоило доиграть так, чтобы избежать столь крупного счета. Наверное, надо было перестроиться лучше.

— Для «Спартака» это самое крупное поражение в истории. Фаны ЦСКА вовсю троллят спартаковских болельщиков. Вы почувствовали, что это самое страшное поражение в карьере Массимо?

— То, что болельщики друг друга троллят, нормально. И даже хорошо. Это придает футболу больший интерес и эмоции, поэтому он и является самым обсуждаемым видом спорта. «Спартак» может сделать хорошие выводы из случившегося — может быть, и стоило так громко проиграть, чтобы все чуть-чуть опустились на землю и поняли, каков уровень российского футбола. Если сделать правильные выводы, через полгода станем относиться к этому поражению как в какой-то степени полезному.

— Что имеете в виду под правильными выводами?

— Их много. Мы видим, что в РФПЛ Джикия может играть левого защитника против любого соперника. В Лиге чемпионов против этих ливерпульских демонов все осознали, что Джикия на такой позиции играть не может. Пара центральных защитников в России выглядит очень достойно. То, как они выглядели в Лиге чемпионов, показывает разницу в уровнях турниров. В современном футболе, если вы хотите успешно выступать в нескольких соревнованиях два раза в неделю, нужны — к сожалению для акционеров клуба — два состава, по два высококлассных исполнителя в каждую позицию. Не может быть такого, что есть один игрок основы, а второй — на замену и среднего уровня. Этого хватает для чемпионата России, но для борьбы на нескольких фронтах недостаточно 11 основных плюс 5−6 игроков скамейки, нужны 22.

— Это очень дорогая команда, в России кризис и вряд ли кто-то, кроме «Зенита», сейчас способен содержать такой состав.

— Да, именно поэтому я не вижу больших перспектив для российских клубов в Лиге чемпионов. Хорошо, что Платини придумал нынешний формат Лиги Европы — этот турнир прекрасно подходит для российских команд, и всем гарантирует как минимум шесть международных матчей.

— Получается тупик — нет денег и нет классных футболистов.

— Через несколько лет будет сложнее, судя по информации, которая выходит из РФС в плане ужесточения лимита на легионеров.

— Вы имеете в виду разговоры о том, что его могут довести до трех иностранцев на поле?

— Насчет трех не слышал, и если так — это конец перспективам российских клубов в еврокубках! Как можно будет достойно выглядеть на международном уровне, имея такие ограничения, о которых вы говорите. Ведь соперничать придется с топ-командами, которые могут использовать лучших футболистов мира, не имея ограничений.

СЕЛИХОВ НЕ ВИНОВАТ В ПОРАЖЕНИИ.

— Тренеры крайне тяжело переживают такие поражения — у Массимо не было желания подать в отставку?

— Да что вы! Он об этом даже не думал. Массимо «вырос» в школе «Ювентуса»: Липпи и Зидан, Дешам и Конте, Дель Пьеро и Виалли. Эти люди никогда не сдаются. Болельщики «Спартака» уважают и любят Массимо. Господин Федун, как опытный и умный бизнесмен, понимает, как ему было сложно найти такого успешного тренера, как Каррера. Так что пусть все успокоятся — Массимо будет еще долго работать и завоюет много трофеев в «Спартаке».

— Селихов заявил, что у «Спартака» был плюшевый вратарь — он фактически себя обвинил в поражении. Не слишком ли сурово?

— Селихов не виноват в поражении. Никакой другой вратарь мира не спас бы «Спартак» в этот вечер. Дело не в нем. Он очень воспитанный молодой человек, который ищет причину в себе, а не в партнерах. Это приятно слышать.

— Приглашенные в летнее трансферное окно футболисты играют мало или вовсе, как Педро Роша, который обошелся клубу в 12 миллионов евро, выходят на поле по большим праздникам. Почему так?

— Сколько стоил Педро Роша, надо спросить уважаемого консультанта, который его привез и который оформил эту сделку. Но надеюсь, что ваши цифры завышены, как часто бывает в прессе. Кто выходит на поле, вопрос к тренеру. Новички приехали не просто в команду из России, а чтобы завоевать место в составе чемпиона страны. И это не так просто.

— Роша настолько плох, как об этом говорит его игровое время?

— Любому молодому бразильцу нужно время на адаптацию. Это мы видим, например, по Габриэлу Барбозе, которого «Интер» купил за 30 миллионов евро и который уже два года никак не может адаптироваться. Игроку, который едет в Россию, еще сложнее. От Витинью в первый год ждали намного больше, но только сейчас он стал сильнее и выглядит лучше. Думаю, что Роша еще может быть полезным команде. Но важно понимать и то, что когда ты берешь Луиза Адриану, забившего 20 голов в Лиге чемпионов и отыгравшего 7 лет на Украине, адаптация проходит легче или времени на это вообще не требуется.

АДРИАНУ — ЛУЧШИЙ ИГРОК ЧЕМПИОНАТА.

— На сегодня, так выходит, Луиз Адриану выглядит лучшим в «Спартаке».

— Я считаю, что это вообще лучший игрок чемпионата. Немногие понимают, что он приносит в жертву личные амбиции и не играет в большинстве матчей на позиции центрфорварда, выходя на фланг. Он много отрабатывает в обороне на благо команды.

— Вы считаете, что на сегодня он даже сильнее Фарфана?

— Фарфан последние два месяца выглядит ярко, но в период с марта по декабрь Адриану — самый яркий, полезный футболист РФПЛ.

— Исходя из неясности по лимиту, болельщиков «Спартака» ждет одно из самых скучных трансферных окон?

— Думаю, да. Боюсь, вы правы.

— Уход Промеса в «Ливерпуль» на трансферном рынке обсуждается как свершившийся факт. Голландец действительно продан?

— Я не в курсе. Желаю ему этого — играть в такой команде, в таком чемпионате — это супер! Но пока, боюсь, это только слухи. На сегодня я вижу только одного футболиста из чемпионата России, который бы мог выступать в любом топ-клубе Европы.

— Кого имеете в виду?