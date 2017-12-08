Подведена общая статистика «Астаны» в группе Лиги Европы

В шести матчах «Астана» забила 10 мячей — это 13-й показатель среди всех команд (48). По пропущенным (7 мячей) она расположилась на 25-й позиции.

Всего футболисты казахстанской команды предприняли 78 попыток пробить по воротам соперника — 19-е место. 31 удар пришелся в створ (10-е).



С процентом успешных передач дело обстоит хуже — 79% (40-е). Процент владения мячом у подопечных Станимира Стоилова также невысок — 44%.



«Астана» заработала 26 угловых (31-е место), допустив при этом аж 45 корнеров у своих ворот (лидирует по этому показателю). Также казахстанцы занимают первое место по количеству офсайдов — 19.



За шесть матчей игроки «Астаны» нарушили правила 80 раз, получив при этом 14 желтых карточек (13-е место).