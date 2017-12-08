Подведена общая статистика «Астаны» в группе Лиги Европы
Официальный сайт УЕФА обновил статистику команд после заключительного тура группового раунда Лиги Европы, сообщает Sports.kz.
Официальный сайт УЕФА обновил статистику команд после заключительного тура группового раунда Лиги Европы, сообщает Sports.kz.
В шести матчах «Астана» забила 10 мячей — это 13-й показатель среди всех команд (48). По пропущенным (7 мячей) она расположилась на 25-й позиции.
Всего футболисты казахстанской команды предприняли 78 попыток пробить по воротам соперника — 19-е место. 31 удар пришелся в створ (10-е).
С процентом успешных передач дело обстоит хуже — 79% (40-е). Процент владения мячом у подопечных Станимира Стоилова также невысок — 44%.
«Астана» заработала 26 угловых (31-е место), допустив при этом аж 45 корнеров у своих ворот (лидирует по этому показателю). Также казахстанцы занимают первое место по количеству офсайдов — 19.
За шесть матчей игроки «Астаны» нарушили правила 80 раз, получив при этом 14 желтых карточек (13-е место).