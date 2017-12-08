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15:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сравнялась с «Вильярреалом» по забитым голам в групповом этапе Лиги Европы

Корреспондент Vesti.kz подводит итоги выступления «Астаны» в групповом этапе Лиги Европы. Как известно, казахстанский чемпион успешно квалифицировался в плей-офф турнира.

Подопечные Станимира Стойлова в квартете А одержали три победы при одной ничьей и двух поражениях, заняв второе итоговое место. Причем обе неудачи пришлись на игры с «Вильярреалом» (1:3 в гостях и 2:3 дома). При этом были повержены «Маккаби» (4:0 дома и 1:0 в гостях) и «Славия» (1:0 в гостях).

Кроме того, по забитым мячам «Астана» сравнялась с «Вильярреалом», у каждой команды по десять голов. Таким образом, они стали самыми результативными участниками своей группы. К тому же, форвард казахстанской команды Патрик Твумаси стал лучшим бомбардиром группы А, на счету ганца четыре гола и две результативные передачи.

Хуже всех в подгруппе выступили футболисты «Маккаби». Выиграли лишь один матч, да и то в последнем туре на поле «Вильярреала» (1:0), но в то же время пропустили больше всех — восемь мячей при одном забитом.

Матч со «Славией» в Праге стал для «Астаны» 23-м на выезде в еврокубках: столичные футболисты одержали только пять побед, причем три из них в этом году со счетом 1:0. Также в гостях астанчане пять раз играли вничью.

Напомним, матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Славией» и «Астаной» завершился победой казахстанского клуба со счетом 1:0. Как итог, подопечные Станимира Стойлова впервые в своей истории вышли в 1/16 финала.

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