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14:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам 6-го тура.

Источник: Reuters

Таков итог голосования, которое проходило на официальном сайте УЕФА.

В матче против дортмундской «Боруссии» Роналду, который получил 41% голосов, отметился голом, а мадридцы выиграли (3:2).

По итогам голосования Роналду опередил полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо (38%), хавбека «ПСЖ» Корентина Толиссо (8%), полузащитника «Шахтёра» Бернарда (5%), хавбека «Челси» Эдена Азара (3%), нападающего «Барселоны» Пакао Алькасера (2%), форварда «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина (1%) и полузащитника «Ювентуса» Хуана Куадрадо (1%).

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