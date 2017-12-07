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13:31 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Астаны» вошел в символическую сборную тура в Лиге Европы

Сайт WhoScored.com, специализирующийся на футбольной статистике, обнародовал символическую сборную шестого тура группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

В нее вошел защитник «Астаны» Марин Аничич.

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Именно его гол принес казахстанскому клубу историческую победу над пражской «Славией» (1:0) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, а вместе с ней и путевку в плей-офф.

Кроме того, Аничич претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по версии УЕФА. Также защитник «Астаны» был признан лучшим игроком матча со «Славией».

Добавим, что «Астана» стала первым казахстанским клубом, преодолевшим групповую стадию Лиги Европы. Соперник по 1/16 финала турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится 11 декабря.

Славия Пр 0:1
Первый тайм: 0:1
Астана
7.12.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа A Eden
Главные тренеры
Ярослав Шилгавы Станимир Стойлов
Голы
5 Марин Аничич 38′
Составы
Ян Лаштувка 16
42′ Эдуард Соболь 3
Якуб Югас 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 13
Михал Фридрих 25
Мигел Алвеш Данни 7
88′ Мирослав Стох 17
Томаш Соучек 22
76′ Яромир Змргал 8
Ян Сикора 6
68′ Руслан Ротань 29
Мик ван Бюрен 14
17′ Милан Шкода (к) 21
90+5′ Томаш Нецид 27
1 Ненад Ерич (к) 78′
14 Игорь Шитов 83′
5 Марин Аничич
27 Юрий Логвиненко
77 Дмитрий Шомко
8 Срджан Граховац
18 Иван Маевский
30 Жуниор Кабананга
7 Серикжан Мужиков 84′ 53′
25 Сергей Малый
14 Марин Томасов 68′
45 Роман Муртазаев
23 Патрик Твумаси 90′
10 Джордже Деспотович
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 5
10 Угловые 2
11 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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