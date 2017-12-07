Футболист «Астаны» вошел в символическую сборную тура в Лиге Европы

В нее вошел защитник «Астаны» Марин Аничич.

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Именно его гол принес казахстанскому клубу историческую победу над пражской «Славией» (1:0) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, а вместе с ней и путевку в плей-офф.

Кроме того, Аничич претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по версии УЕФА. Также защитник «Астаны» был признан лучшим игроком матча со «Славией».