Футболист «Астаны» вошел в символическую сборную тура в Лиге Европы
Сайт WhoScored.com, специализирующийся на футбольной статистике, обнародовал символическую сборную шестого тура группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Сайт WhoScored.com, специализирующийся на футбольной статистике, обнародовал символическую сборную шестого тура группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
В нее вошел защитник «Астаны» Марин Аничич.
Именно его гол принес казахстанскому клубу историческую победу над пражской «Славией» (1:0) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, а вместе с ней и путевку в
Кроме того, Аничич претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по версии УЕФА. Также защитник «Астаны» был признан лучшим игроком матча со «Славией».
Добавим, что «Астана» стала первым казахстанским клубом, преодолевшим групповую стадию Лиги Европы. Соперник по 1/16 финала турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится 11 декабря.
|Ярослав Шилгавы
|Станимир Стойлов
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|5
|10
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)