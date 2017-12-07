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12:55 (мск), источник: Vesti.kz

Президент Казахстана поздравил «Астану» с выходом в плей-офф Лиги Европы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил футбольный клуб «Астана» с выходом в плей-офф Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Акорду.

«Ваш успех доставил радость миллионам казахстанцев, которые с большим интересом и ожиданием наблюдали за выступлениями команды.

Несомненно, что ваши достижения станут мощным стимулом для дальнейшего развития футбола и спортивного движения в Казахстане. Эта победа особенно символична в преддверии 20-летнего юбилея нашей столицы Астаны", — говорится в телеграмме.

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В завершение Президент пожелал всем членам команды крепкого здоровья, благополучия и успехов в осуществлении намеченных целей.

Напомним, «Астана» в ночь с 7 на 8 декабря в Праге с минимальный счетом 1:0 обыграла местную «Славию» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Благодаря этой победе столичный клуб впервые в истории вышел в плей-офф турнира.

Соперник «Астаны» по 1/16 финала Лиги Европы определится по итогам жеребьевки, которая состоится 11 декабря.

Славия Пр 0:1
Первый тайм: 0:1
Астана
7.12.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа A Eden
Главные тренеры
Ярослав Шилгавы Станимир Стойлов
Голы
5 Марин Аничич 38′
Составы
Ян Лаштувка 16
42′ Эдуард Соболь 3
Якуб Югас 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 13
Михал Фридрих 25
Мигел Алвеш Данни 7
88′ Мирослав Стох 17
Томаш Соучек 22
76′ Яромир Змргал 8
Ян Сикора 6
68′ Руслан Ротань 29
Мик ван Бюрен 14
17′ Милан Шкода (к) 21
90+5′ Томаш Нецид 27
1 Ненад Ерич (к) 78′
14 Игорь Шитов 83′
5 Марин Аничич
27 Юрий Логвиненко
77 Дмитрий Шомко
8 Срджан Граховац
18 Иван Маевский
30 Жуниор Кабананга
7 Серикжан Мужиков 84′ 53′
25 Сергей Малый
14 Марин Томасов 68′
45 Роман Муртазаев
23 Патрик Твумаси 90′
10 Джордже Деспотович
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 5
10 Угловые 2
11 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
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