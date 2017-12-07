Президент Казахстана поздравил «Астану» с выходом в плей-офф Лиги Европы

«Ваш успех доставил радость миллионам казахстанцев, которые с большим интересом и ожиданием наблюдали за выступлениями команды.

Несомненно, что ваши достижения станут мощным стимулом для дальнейшего развития футбола и спортивного движения в Казахстане. Эта победа особенно символична в преддверии 20-летнего юбилея нашей столицы Астаны", — говорится в телеграмме.

В завершение Президент пожелал всем членам команды крепкого здоровья, благополучия и успехов в осуществлении намеченных целей.

Напомним, «Астана» в ночь с 7 на 8 декабря в Праге с минимальный счетом 1:0 обыграла местную «Славию» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Благодаря этой победе столичный клуб впервые в истории вышел в плей-офф турнира.