Полиция: Некоторые болельщики «Зенита» были доставлены в больницу Сан-Себастьяна

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Ранее в испанской газете El Diario Vasco появилась информация о драке болельщиков «Зенита» и «Реал Сосьедада» на площади недалеко от стадиона, в результате которой пять фанатов российской команды были задержаны и трое ранены.

«Мы не можем подробно описать происходящие события, так как не владеем полной информацией. Полиции не было там во время начала драки, поэтому не знаем, кто был зачинщиком и как развивалась ситуация. Можем только сказать, что полицейские вызвали скорую помощь и врачи увезли некоторых болельщиков “Зенита” в больницу», — сообщили в полиции Сан- Себастьяна.