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13:19 (мск), источник: ТАСС

Полиция: Некоторые болельщики «Зенита» были доставлены в больницу Сан-Себастьяна

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Некоторые болельщики санкт- петербургского «Зенита» были доставлены в больницу испанского Сан-Себастьяна после драки с фанатами местного футбольного клуба «Реал Сосьедад». Об этом ТАСС рассказали в полиции Сан-Себастьяна.

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Ранее в испанской газете El Diario Vasco появилась информация о драке болельщиков «Зенита» и «Реал Сосьедада» на площади недалеко от стадиона, в результате которой пять фанатов российской команды были задержаны и трое ранены.

«Мы не можем подробно описать происходящие события, так как не владеем полной информацией. Полиции не было там во время начала драки, поэтому не знаем, кто был зачинщиком и как развивалась ситуация. Можем только сказать, что полицейские вызвали скорую помощь и врачи увезли некоторых болельщиков “Зенита” в больницу», — сообщили в полиции Сан- Себастьяна.

В четверг в Сан-Себастьяне «Зенит» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:1. Петербургский клуб набрал 16 очков по итогам шести матчей и занял первое место в группе L. «Реал Сосьедад» финишировал на второй строчке с 12 баллами.

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