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12:15 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Пять болельщиков «Зенита» были задержаны перед матчем Лиги Европы с «Реал Сосьедадом»

ТАСС, 8 декабря. Пять фанатов российского футбольного клуба «Зенит» были задержаны полицией в испанском городе Сан-Себастьян перед матчем Лиги Европы против «Реал Сосьедада», еще трое были ранены. Об этом сообщает испанская газета El Diario Vasco.

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В четверг «Зенит» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:1. Петербургский клуб набрал 16 очков по итогам шести матчей и занял первое место в группе L. «Реал Сосьедад» финишировал на второй строчке с 12 баллами.

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Сообщается, что незадолго до начала матча на площади недалеко от стадиона группа из 30 фанатов «Зенита» начала бросать стулья и использовать дубинки против болельщиков испанского клуба. Полиция вмешалась в ситуацию и задержала пять фанатов петербургской команды. Еще трое были ранены в стычке.

Как утверждает издание, ранее в городе произошел еще один инцидент, связанный с российскими болельщиками. Группа из 15 фанатов «Зенита» начала жечь файеры на одной из улиц города. Полиция вмешалась, но не стала задерживать никого из болельщиков.

При этом сообщается, что в течение всего дня болельщики «Зенита», которых приехало в Сан-Себастьян около 900 человек, вели себя мирно.

Реал Сосьедад 1:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
7.12.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа L Anoeta
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Роберто Манчини
Голы
58′ да Силва Виллиан Жозе (А. Янузай) 12
21 Александр Ерохин 35′
60 Бранислав Иванович (Д. Кузяев) 64′
5 Леандро Паредес (А. Кокорин) 85′
Составы
Херонимо Рульи 1
Альваро Одриосола 19
Диего Льоренте 3
Иньиго Мартинес 6
Асьер Андонехи Ильярраменди 4
Аргарате Хаби Прието (к) 10
Аднан Янузай 8
да Силва Виллиан Жозе 12
61′ Кевин Родригес 20
Альберто де ла Белья 24
68′ Давид Сурутуса 17
77′ Серхио Каналес 16
58′ Микель Ойярсабаль 18
Хуан Мигель Хуанми 7
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
60 Бранислав Иванович
21 Александр Ерохин 76′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер 28′
19 Игорь Смольников 62′
18 Юрий Жирков
16 Кристиан Нобоа 62′
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз 76′
5 Леандро Паредес
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
25 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
15 Угловые 2
6 Фолы 10
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лиран Лиани (Израиль)
Боковой судья Давид Битон (Израиль)
Боковой судья Двир Шимон (Израиль)
За воротами Алон Йефет (Израиль)
За воротами Менаше Масиах (Израиль)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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