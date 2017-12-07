СМИ: Пять болельщиков «Зенита» были задержаны перед матчем Лиги Европы с «Реал Сосьедадом»

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В четверг «Зенит» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:1. Петербургский клуб набрал 16 очков по итогам шести матчей и занял первое место в группе L. «Реал Сосьедад» финишировал на второй строчке с 12 баллами.

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Сообщается, что незадолго до начала матча на площади недалеко от стадиона группа из 30 фанатов «Зенита» начала бросать стулья и использовать дубинки против болельщиков испанского клуба. Полиция вмешалась в ситуацию и задержала пять фанатов петербургской команды. Еще трое были ранены в стычке.

Как утверждает издание, ранее в городе произошел еще один инцидент, связанный с российскими болельщиками. Группа из 15 фанатов «Зенита» начала жечь файеры на одной из улиц города. Полиция вмешалась, но не стала задерживать никого из болельщиков.