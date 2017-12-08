ЦСКА заработал наибольшие призовые среди российских клубов за осеннюю стадию еврокубков

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

За выступление в Лиге чемпионов армейский клуб получит €17,2 млн — €12,7 млн за участие в групповом этапе и €4,5 млн за три победы. Также ЦСКА будет перечислено €500 тыс. за то, что он сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, куда московская команда вышла, заняв третье место в группе Лиги чемпионов.

Московский «Спартак» заработает не менее €16,2 млн (€12,7 млн за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, €1,5 млн — за одну победу, €1,5 млн — за три ничьи). €500 тыс. красно-белые получат за участие в 1/16 финала Лиги Европы, куда они, как и ЦСКА, попали благодаря третьему месту в группе Лиги чемпионов.

«Зениту» УЕФА заплатит минимум €5,62 млн (€2,6 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы, €1,8 млн — за пять побед, €120 тыс. — за ничью, €600 тыс. — за первое место в группе). Плюс €500 тыс. евро петербургский клуб заработает за счет выступления в 1/16 финала Лиги Европы. Текущий доход «Локомотива» от выступления в еврокубках этого сезона составит не меньше €5,02 млн (€2,6 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы, €1,08 млн — за три победы, €240 тыс. — за две ничьи, €600 тыс. — за первое место в группе). Еще €500 тыс. московский клуб получит как участник 1/16 финала Лиги Европы.

«Краснодар» вылетел из еврокубков еще в августе, но и выступление в квалификации Лиги Европы принесло ему финансовые дивиденды — €235 тыс. за выступление в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и €245 тыс. — за участие в раунде плей-офф турнира.