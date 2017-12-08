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12:08 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА заработал наибольшие призовые среди российских клубов за осеннюю стадию еврокубков

ТАСС, 8 декабря. Наибольшие призовые от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди российских клубов за первую половину сезона-2017/18 заработал ЦСКА — €17,7 млн без учета отчислений от телетрансляций.

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За выступление в Лиге чемпионов армейский клуб получит €17,2 млн — €12,7 млн за участие в групповом этапе и €4,5 млн за три победы. Также ЦСКА будет перечислено €500 тыс. за то, что он сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, куда московская команда вышла, заняв третье место в группе Лиги чемпионов.

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Московский «Спартак» заработает не менее €16,2 млн (€12,7 млн за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, €1,5 млн — за одну победу, €1,5 млн — за три ничьи). €500 тыс. красно-белые получат за участие в 1/16 финала Лиги Европы, куда они, как и ЦСКА, попали благодаря третьему месту в группе Лиги чемпионов.

«Зениту» УЕФА заплатит минимум €5,62 млн (€2,6 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы, €1,8 млн — за пять побед, €120 тыс. — за ничью, €600 тыс. — за первое место в группе). Плюс €500 тыс. евро петербургский клуб заработает за счет выступления в 1/16 финала Лиги Европы. Текущий доход «Локомотива» от выступления в еврокубках этого сезона составит не меньше €5,02 млн (€2,6 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы, €1,08 млн — за три победы, €240 тыс. — за две ничьи, €600 тыс. — за первое место в группе). Еще €500 тыс. московский клуб получит как участник 1/16 финала Лиги Европы.

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«Краснодар» вылетел из еврокубков еще в августе, но и выступление в квалификации Лиги Европы принесло ему финансовые дивиденды — €235 тыс. за выступление в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и €245 тыс. — за участие в раунде плей-офф турнира.

Помимо этого, российским клубам полагаются выплаты из рыночного пула, в Лиге чемпионов его размер составляет €507 млн, а в Лиге Европы — €160 млн. Эти суммы будут распределены согласно удельному весу каждого конкретного телевизионного рынка, представленного участниками Лиги чемпионов и Лиги Европы (и там, и там — начиная с группового этапа), а затем разбиты между клубами, представляющими соответствующие национальные ассоциации.

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