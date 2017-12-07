Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
Крупнейшая торговая сеть мира сменила название
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Поклонники не узнали Викторию Лопыреву на новом снимке
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Байер
Футбол. Зарубежный
22:45
Бордо
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Лас-Пальмас
Футбол. Еврокубки
7.12
Хапоэль Беэр-Шева0
Виктория Пл2
Футбол. Еврокубки
7.12
Стяуа1
Лугано2
Футбол. Еврокубки
7.12
Црвена Звезда1
Кельн0
Футбол. Еврокубки
7.12
Арсенал6
БАТЭ0
Футбол. Еврокубки
7.12
Марсель0
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
7.12
Витория Гимарайнш1
Коньяспор1
Футбол. Еврокубки
7.12
Заря Лг0
Атлетик2
Футбол. Еврокубки
7.12
Герта1
Эстерсунд1
Футбол. Еврокубки
7.12
Зюлте-Варегем3
Лацио2
Футбол. Еврокубки
7.12
Витесс1
Ницца0
Футбол. Еврокубки
7.12
Вардар1
Русенборг1
Футбол. Еврокубки
7.12
Реал Сосьедад1
Зенит3
Все события
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Игроки клубов РФ претендуют на звание футболиста недели в ЛЕ
Усманов обратился к главе МОК с призывом разрешить флаг России
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
Ольга Бузова получила музыкальную премию
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
На лице американца выросли грибы
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
12Самые красивые незвездные биатлонистки сезона
15ЦСКА — «Тосно»: три пенальти, шесть голов
11:19 (мск), источник: Vesti.kz

«По игре мы были лучше». Тренера «Славии» удивило решение судьи по голу «Астаны» в матче Лиги Европы

Главный тренер пражской «Славии» Ярослав Щилгавы прокомментировал игру шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Астаны» (0:1), сообщает KazFootball.kz.

— В первом тайме обе команды играли очень осторожно. Ни у одной из сторон не было явных шансов забить гол, за исключением нашей ошибки, когда мы предоставили «Астане» забить-таки простой мяч. По игре мы были лучше, имели больше шансов, но в итоге не удалось реализовать свои моменты. На этом выступление нашей команды в Лиге Европы УЕФА закончилось.

Читайте также
«Астана» после победы над «Славией» поднялась в клубном рейтинге УЕФА

— Как Вам игра вашей команды во втором тайме? Почему команда направляла мяч в центр поля? Как можете оценить игру голкипера Яна Лаштувки?

— Во втором тайме мы выглядели получше. Это удалось за счет агрессии. Нам удалось прорываться по флангам. Я не хочу защищать игроков, но все-таки должен отметить, что поле было неровным. Ситуация была непростая. Что касается доставки мяча в центр поля, то это тоже связано с состоянием газона. Нам не хватало чуть настроя. У нас были очень хорошие шансы забить гол. Насчет гола в наши ворота, честно, я не помню, что там произошло. Судья вроде бы указал на офсайд, но затем решение было скорректировано, чему я сильно удивлен. В прошлом году у нас были ситуации, когда забивали голы на последних минутах. Увы, в нынешнем сезоне, мы потеряли много очков из-за слабой реализации.

— Почему не играли Гушбауэр и Дели?

— Оба эти футболисты были травмированы, поэтому они не приняли участие в сегодняшней игре. Что касается замены Шкоды, то такая ситуация неприятная, когда теряешь ключевого игрока в начале матча из-за травмы.

— Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов тоже отметил плохое состояние поля …

— Это такое время года, когда не растет трава. Просто это связано с отсутствием воды. Мы не могли полить поле из-за холодной погоды. Не хочу говорить, что кто-то делает свою работу плохо.

— «Славия» — хорошая команда, а тренер «Астаны» Станимир Стойлов выразил лично Вам поддержку. Мы никогда не видели на поле одновременно Нецида и Шкоду. Может быть такой тандем позволить Вам опередить в чемпионате Чехии пльзеньскую «Викторию»?

— Большое спасибо за ваши комплименты. Передайте мои слова тренеру «Астаны» Станимиру Стойлову. И Нецид, и Шкода оба хорошие игроки. У них схожий стиль игры. Я думаю, что если бы они начали матч вместе, то было бы совсем неудачно. С другой стороны, может быть что-то изменилось бы, если они играли вместе. Об этом сложно говорить.

— Как изменилось положение в клубе с приходом китайских инвесторов?

— У нас амбициозные цели. В прошлом году мы стали чемпионами страны. В нынешнем сезоне стояла задача успешно выступить в еврокубках.

Также летом состав был пополнен приличными футболистами. У нас было мало времени наиграть состав. Сейчас необходимо провести анализ и расставить дальнейшие приоритеты. Со стороны есть очень большое давление на игроков.

— Ощущаете ли Вы на себя давление после матча с «Астаной»?

— Меня больше всего беспокоит результат этого матча. Мы не прошли дальше. Я думаю, что одна игра не может дать оценку всей нашей деятельности. Необходимо провести анализ проделанной работы. Мы договорились о встрече с президентом нашего клуба.

Славия Пр 0:1
Первый тайм: 0:1
Астана
7.12.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа A Eden
Главные тренеры
Ярослав Шилгавы Станимир Стойлов
Голы
5 Марин Аничич 38′
Составы
Ян Лаштувка 16
42′ Эдуард Соболь 3
Якуб Югас 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 13
Михал Фридрих 25
Мигел Алвеш Данни 7
88′ Мирослав Стох 17
Томаш Соучек 22
76′ Яромир Змргал 8
Ян Сикора 6
68′ Руслан Ротань 29
Мик ван Бюрен 14
17′ Милан Шкода (к) 21
90+5′ Томаш Нецид 27
1 Ненад Ерич (к) 78′
14 Игорь Шитов 83′
5 Марин Аничич
27 Юрий Логвиненко
77 Дмитрий Шомко
8 Срджан Граховац
18 Иван Маевский
30 Жуниор Кабананга
7 Серикжан Мужиков 84′ 53′
25 Сергей Малый
14 Марин Томасов 68′
45 Роман Муртазаев
23 Патрик Твумаси 90′
10 Джордже Деспотович
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 5
10 Угловые 2
11 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Славия Пр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Флойд Мейвезер захотел получить российское гражданство
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну
Роналду: Я — лучший футболист в истории мирового футбола
Россияне на Олимпиаде: кто уже обречен
Игроки клубов РФ претендуют на звание футболиста недели в ЛЕ
Флойд Мейвезер захотел получить российское гражданство
Шайба и 2 голевые передачи Наместникова принесли победу «Тампе»
«Сент-Луис» победил «Даллас», Тарасенко забил 13 шайбу в сезоне
Новости
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Что приготовить на детский день рождения: меню из 5 блюд Дети любят все необычное, а еще обожают казаться взрослыми. В день рождения предлагаем удивить их новыми блюдами и дать возможность почувствовать себя за столом полноправными хозяевами.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь