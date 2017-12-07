«По игре мы были лучше». Тренера «Славии» удивило решение судьи по голу «Астаны» в матче Лиги Европы

— В первом тайме обе команды играли очень осторожно. Ни у одной из сторон не было явных шансов забить гол, за исключением нашей ошибки, когда мы предоставили «Астане» забить-таки простой мяч. По игре мы были лучше, имели больше шансов, но в итоге не удалось реализовать свои моменты. На этом выступление нашей команды в Лиге Европы УЕФА закончилось.

— Как Вам игра вашей команды во втором тайме? Почему команда направляла мяч в центр поля? Как можете оценить игру голкипера Яна Лаштувки?

— Во втором тайме мы выглядели получше. Это удалось за счет агрессии. Нам удалось прорываться по флангам. Я не хочу защищать игроков, но все-таки должен отметить, что поле было неровным. Ситуация была непростая. Что касается доставки мяча в центр поля, то это тоже связано с состоянием газона. Нам не хватало чуть настроя. У нас были очень хорошие шансы забить гол. Насчет гола в наши ворота, честно, я не помню, что там произошло. Судья вроде бы указал на офсайд, но затем решение было скорректировано, чему я сильно удивлен. В прошлом году у нас были ситуации, когда забивали голы на последних минутах. Увы, в нынешнем сезоне, мы потеряли много очков из-за слабой реализации.

— Почему не играли Гушбауэр и Дели?

— Оба эти футболисты были травмированы, поэтому они не приняли участие в сегодняшней игре. Что касается замены Шкоды, то такая ситуация неприятная, когда теряешь ключевого игрока в начале матча из-за травмы.

— Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов тоже отметил плохое состояние поля …

— Это такое время года, когда не растет трава. Просто это связано с отсутствием воды. Мы не могли полить поле из-за холодной погоды. Не хочу говорить, что кто-то делает свою работу плохо.

— «Славия» — хорошая команда, а тренер «Астаны» Станимир Стойлов выразил лично Вам поддержку. Мы никогда не видели на поле одновременно Нецида и Шкоду. Может быть такой тандем позволить Вам опередить в чемпионате Чехии пльзеньскую «Викторию»?

— Большое спасибо за ваши комплименты. Передайте мои слова тренеру «Астаны» Станимиру Стойлову. И Нецид, и Шкода оба хорошие игроки. У них схожий стиль игры. Я думаю, что если бы они начали матч вместе, то было бы совсем неудачно. С другой стороны, может быть что-то изменилось бы, если они играли вместе. Об этом сложно говорить.

— Как изменилось положение в клубе с приходом китайских инвесторов?

— У нас амбициозные цели. В прошлом году мы стали чемпионами страны. В нынешнем сезоне стояла задача успешно выступить в еврокубках.

Также летом состав был пополнен приличными футболистами. У нас было мало времени наиграть состав. Сейчас необходимо провести анализ и расставить дальнейшие приоритеты. Со стороны есть очень большое давление на игроков.

— Ощущаете ли Вы на себя давление после матча с «Астаной»?