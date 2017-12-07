«Он как Ибрагимович». Брат Кабананги рассказал о желание форварда «Астаны» играть в Англии, Испании или Франции

— Жуниор всегда любил футбол. Сначала он играл в Бельгии, теперь играет в Казахстане. У него нет одной команды, за которую мечтал бы играть. Он просто хочет играть в футбол, и отдавать всего себя этой игре. Сейчас у него появились возможности попробовать поиграть в других странах. Он хотел бы попробовать себя в Англии, Испании или Франции.

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— А как у него появилась любовь к футболу?

— Рядом с домом у нас стадион. Как только Жуниор родился, он все время пропадал там. Смотрел сначала за играми взрослых. Потом и сам начал играть. Можно сказать, он спал с мячом.

— А кто был прототипом для Жуниора. Он такой габаритный форвард.

— Когда Жуниор был маленький, его называли Окоча. Он был техничный и играл в центре поля, как нигериец. Сейчас он играет в атаке, и любит играть, как Златан Ибрагимович.

— Жуниор не первый год в профессиональном футболе. И неплохо зарабатывает, я думаю. А что он подарил такого, что можно назвать значимым или запоминающимся?

— Я не могу назвать такой подарок. Я просто знаю, что так, как живет наша семья, это все благодаря Жуниору. Он много сделал для нашей семьи.

— А как бы Вы охарактеризовали Жуниора? Он пятый ребенок в семье, а Вы восьмой и самый младший.

— По натуре он очень спокойный. Какой он есть в «Астане», такой он и в жизни. Он уважает всех. Уважительно относится даже к детям. Вы не видите, как он улыбается, но дома он очень много шутит. И он любит жизнь.