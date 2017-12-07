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10:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Он как Ибрагимович». Брат Кабананги рассказал о желание форварда «Астаны» играть в Англии, Испании или Франции

28-летний форвард «Астаны» Жуниор Кабананга стал одним из лидеров команды. Конголезец помог столичному клубу не только в четвертый раз выиграть КПЛ, но и пробиться в плей-офф Лиги Европы. Младший брат габаритного легионера, Анелька Кабананга рассказал о родственнике в интервью корреспонденту Vesti.kz.

— Жуниор всегда любил футбол. Сначала он играл в Бельгии, теперь играет в Казахстане. У него нет одной команды, за которую мечтал бы играть. Он просто хочет играть в футбол, и отдавать всего себя этой игре. Сейчас у него появились возможности попробовать поиграть в других странах. Он хотел бы попробовать себя в Англии, Испании или Франции.

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— А как у него появилась любовь к футболу?
— Рядом с домом у нас стадион. Как только Жуниор родился, он все время пропадал там. Смотрел сначала за играми взрослых. Потом и сам начал играть. Можно сказать, он спал с мячом.

— А кто был прототипом для Жуниора. Он такой габаритный форвард.
— Когда Жуниор был маленький, его называли Окоча. Он был техничный и играл в центре поля, как нигериец. Сейчас он играет в атаке, и любит играть, как Златан Ибрагимович.

— Жуниор не первый год в профессиональном футболе. И неплохо зарабатывает, я думаю. А что он подарил такого, что можно назвать значимым или запоминающимся?
— Я не могу назвать такой подарок. Я просто знаю, что так, как живет наша семья, это все благодаря Жуниору. Он много сделал для нашей семьи.

— А как бы Вы охарактеризовали Жуниора? Он пятый ребенок в семье, а Вы восьмой и самый младший.
— По натуре он очень спокойный. Какой он есть в «Астане», такой он и в жизни. Он уважает всех. Уважительно относится даже к детям. Вы не видите, как он улыбается, но дома он очень много шутит. И он любит жизнь.

Напомним, «Астана» в ночь с 7 на 8 декабря вместе с Жуниором Кабанангой вышла в плей-офф Лиги Европы, и стала первым клубом из Казахстана на такой дальней стадии турнира.

Славия Пр 0:1
Первый тайм: 0:1
Астана
7.12.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа A Eden
Главные тренеры
Ярослав Шилгавы Станимир Стойлов
Голы
5 Марин Аничич 38′
Составы
Ян Лаштувка 16
42′ Эдуард Соболь 3
Якуб Югас 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 13
Михал Фридрих 25
Мигел Алвеш Данни 7
88′ Мирослав Стох 17
Томаш Соучек 22
76′ Яромир Змргал 8
Ян Сикора 6
68′ Руслан Ротань 29
Мик ван Бюрен 14
17′ Милан Шкода (к) 21
90+5′ Томаш Нецид 27
1 Ненад Ерич (к) 78′
14 Игорь Шитов 83′
5 Марин Аничич
27 Юрий Логвиненко
77 Дмитрий Шомко
8 Срджан Граховац
18 Иван Маевский
30 Жуниор Кабананга
7 Серикжан Мужиков 84′ 53′
25 Сергей Малый
14 Марин Томасов 68′
45 Роман Муртазаев
23 Патрик Твумаси 90′
10 Джордже Деспотович
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 5
10 Угловые 2
11 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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