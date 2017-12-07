Футболист «Астаны» вошел в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Как сообщает пресс-служба УЕФА, на звание MVP претендует защитник «Астаны» Марин Аничич.
Именно его гол принес казахстанскому клубу историческую победу над пражской «Славией» (1:0) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, а вместе с ней и путевку в плей-офф.
Также на почетное звание претендуют: Джек Уилшир из «Арсенала», Ариц Адурис из «Атлетика», Арлем Гноэре из «Стяуа», Огньен Враньеш из АЕКа, Жуниор Мораес из киевского «Динамо», полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш и защитник «Зенита» Бранислав Иванович.
Добавим, что «Астана» стала первым казахстанским клубом, преодолевшим групповую стадию Лиги Европы. Соперник по 1/16 финала турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится 11 декабря.