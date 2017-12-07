Автор исторического и победного для «Астаны» гола посвятил его своей беременной жене

— Хочу поздравить всех болельщиков, тренерский штаб, руководство клуба и игроков «Астаны» с этим историческим успехом! Мы знали, что сегодня будет тяжелый матч, «Славия» — очень хорошая команда. Они это показали еще в Астане, а здесь перед своими болельщиками, чехи еще сильнее. Но эти семь дней работы в Чехии позволили нам хорошо приготовиться к матчу. Нам удался первый тайм, получилось открыть счет. Во второй половине стали играть слишком низко к своим воротам, но главное выдержали и сделали эту победу!!!