Автор исторического и победного для «Астаны» гола посвятил его своей беременной жене

— Хочу поздравить всех болельщиков, тренерский штаб, руководство клуба и игроков «Астаны» с этим историческим успехом! Мы знали, что сегодня будет тяжелый матч, «Славия» — очень хорошая команда. Они это показали еще в Астане, а здесь перед своими болельщиками, чехи еще сильнее. Но эти семь дней работы в Чехии позволили нам хорошо приготовиться к матчу. Нам удался первый тайм, получилось открыть счет. Во второй половине стали играть слишком низко к своим воротам, но главное выдержали и сделали эту победу!!!
— Сегодня ты свой гол отпраздновал, засунув мяч под майку. Кому посвятил забитый гол?
— Я посвящаю гол своей жене, которая сейчас беременна и должна родить через несколько дней, — приводит слова Аничича пресс-служба «Астаны».
Напомним, матч «Славия» — «Астана» завершился победой гостей со счетом 1:0. Гол Аничича помог казахстанской команде впервые в истории выйти в 1/16 финала Лиги Европы.