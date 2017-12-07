Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Названа самая пьющая страна Европы
Половина стран Совбеза ООН потребовала провести срочное заседание
Ходорковский отреагировал на решение Путина баллотироваться
В Сети появилось новое фото Натальи Варлей
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Байер
Футбол. Зарубежный
22:45
Бордо
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Лас-Пальмас
Футбол. Еврокубки
7.12
Хапоэль Беэр-Шева0
Виктория Пл2
Футбол. Еврокубки
7.12
Стяуа1
Лугано2
Футбол. Еврокубки
7.12
Црвена Звезда1
Кельн0
Футбол. Еврокубки
7.12
Арсенал6
БАТЭ0
Футбол. Еврокубки
7.12
Марсель0
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
7.12
Витория Гимарайнш1
Коньяспор1
Футбол. Еврокубки
7.12
Заря Лг0
Атлетик2
Футбол. Еврокубки
7.12
Герта1
Эстерсунд1
Футбол. Еврокубки
7.12
Зюлте-Варегем3
Лацио2
Футбол. Еврокубки
7.12
Витесс1
Ницца0
Футбол. Еврокубки
7.12
Вардар1
Русенборг1
Футбол. Еврокубки
7.12
Реал Сосьедад1
Зенит3
Все события
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну
Роналду: Я — лучший футболист в истории мирового футбола
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
Ольга Бузова получила музыкальную премию
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
На лице американца выросли грибы
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
12Самые красивые незвездные биатлонистки сезона
15ЦСКА — «Тосно»: три пенальти, шесть голов
10:48 (мск), источник: Vesti.kz

Автор исторического и победного для «Астаны» гола посвятил его своей беременной жене

Защитник «Астаны» Марин Аничич, ставший автором победного гола в историческом матче против пражской «Славии» в Лиге Европы, поделился своими впечатлениями от игры.

— Хочу поздравить всех болельщиков, тренерский штаб, руководство клуба и игроков «Астаны» с этим историческим успехом! Мы знали, что сегодня будет тяжелый матч, «Славия» — очень хорошая команда. Они это показали еще в Астане, а здесь перед своими болельщиками, чехи еще сильнее. Но эти семь дней работы в Чехии позволили нам хорошо приготовиться к матчу. Нам удался первый тайм, получилось открыть счет. Во второй половине стали играть слишком низко к своим воротам, но главное выдержали и сделали эту победу!!!

Читайте также
Станимир Стоилов: «Астана» продолжит без меня

— Сегодня ты свой гол отпраздновал, засунув мяч под майку. Кому посвятил забитый гол?
— Я посвящаю гол своей жене, которая сейчас беременна и должна родить через несколько дней, — приводит слова Аничича пресс-служба «Астаны».

Напомним, матч «Славия» — «Астана» завершился победой гостей со счетом 1:0. Гол Аничича помог казахстанской команде впервые в истории выйти в 1/16 финала Лиги Европы.

Славия Пр 0:1
Первый тайм: 0:1
Астана
7.12.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа A Eden
Главные тренеры
Ярослав Шилгавы Станимир Стойлов
Голы
5 Марин Аничич 38′
Составы
Ян Лаштувка 16
42′ Эдуард Соболь 3
Якуб Югас 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 13
Михал Фридрих 25
Мигел Алвеш Данни 7
88′ Мирослав Стох 17
Томаш Соучек 22
76′ Яромир Змргал 8
Ян Сикора 6
68′ Руслан Ротань 29
Мик ван Бюрен 14
17′ Милан Шкода (к) 21
90+5′ Томаш Нецид 27
1 Ненад Ерич (к) 78′
14 Игорь Шитов 83′
5 Марин Аничич
27 Юрий Логвиненко
77 Дмитрий Шомко
8 Срджан Граховац
18 Иван Маевский
30 Жуниор Кабананга
7 Серикжан Мужиков 84′ 53′
25 Сергей Малый
14 Марин Томасов 68′
45 Роман Муртазаев
23 Патрик Твумаси 90′
10 Джордже Деспотович
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 5
10 Угловые 2
11 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Славия Пр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Флойд Мейвезер захотел получить российское гражданство
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну
Роналду: Я — лучший футболист в истории мирового футбола
Россияне на Олимпиаде: кто уже обречен
Игроки клубов РФ претендуют на звание футболиста недели в ЛЕ
Флойд Мейвезер захотел получить российское гражданство
Шайба и 2 голевые передачи Наместникова принесли победу «Тампе»
«Сент-Луис» победил «Даллас», Тарасенко забил 13 шайбу в сезоне
Новости
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Что приготовить на детский день рождения: меню из 5 блюд Дети любят все необычное, а еще обожают казаться взрослыми. В день рождения предлагаем удивить их новыми блюдами и дать возможность почувствовать себя за столом полноправными хозяевами.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь