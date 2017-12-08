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08:51 (мск), источник: ТАСС

Иванович и Фернандеш претендуют на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы

ТАСС, 8 декабря. Полузащитник российского футбольного клуба «Локомотив» Мануэл Фернандеш и защитник «Зенита» Бранислав Иванович вошли в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В четверг «Локомотив» на выезде победил чешский «Фастав» со счетом 2:0 в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы. 31-летний португальский хавбек «Локомотива» был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа L, 7.12.2017, 23:05
Реал Сосьедад
1Зенит3

«Зенит» в Сан-Себастьяне победил местный «Реал Сосьедад» со счетом 3:1. 33-летний сербский защитник Иванович забил в матче гол и также был признан лучшим футболистом встречи.

Помимо футболистов «Локомотива» и «Зенита», на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы претендуют: защитник казахстанской «Астаны» Марин Аничич, форвард киевского «Динамо» Жуниор Мораеш, защитник греческого АЕКа Огнен Враньеш, полузащитник английского «Арсенала» Джек Уилшир, нападающий испанского «Атлетика» Арис Адурис и форвард румынской «Стяуа» Арлем Ньоре. Голосование завершится в пятницу.

«Зенит» и «Локомотив» пробились в стадию 1/16 финала, выиграв свои группы. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 11 декабря и начнется в 15:00 мск.

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