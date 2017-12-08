Иванович и Фернандеш претендуют на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы

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В четверг «Локомотив» на выезде победил чешский «Фастав» со счетом 2:0 в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы. 31-летний португальский хавбек «Локомотива» был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа L, 7.12.2017, 23:05 Реал Сосьедад 1 Зенит 3

«Зенит» в Сан-Себастьяне победил местный «Реал Сосьедад» со счетом 3:1. 33-летний сербский защитник Иванович забил в матче гол и также был признан лучшим футболистом встречи.

Помимо футболистов «Локомотива» и «Зенита», на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы претендуют: защитник казахстанской «Астаны» Марин Аничич, форвард киевского «Динамо» Жуниор Мораеш, защитник греческого АЕКа Огнен Враньеш, полузащитник английского «Арсенала» Джек Уилшир, нападающий испанского «Атлетика» Арис Адурис и форвард румынской «Стяуа» Арлем Ньоре. Голосование завершится в пятницу.