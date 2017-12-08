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10:11 (мск), источник: Р-Спорт

ФК «Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну, выиграв группы в ЛЕ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» дружно шагнули в 1/16 финала Лиги Европы, заняв первые места в своих группах.

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«Сине-бело-голубые» досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, а в матче заключительного тура с испанским «Реал Сосьедад» разыгрывали первое место в квартете L. Команда Роберто Манчини переиграла баскский клуб на выезде со счетом 3:1 благодаря голам Александра Ерохина, Бранислава Ивановича и Леандро Паредеса и заняла первое место в группе, набрав 16 очков из 18 возможных.

«Локомотив» отложил решение вопроса о выходе из группы на 6-й тур: обыграв на выезде чешский «Злин», железнодорожники гарантировали себе выход в следующий раунд. Встреча группы F, состоявшаяся в чешском Оломоуце в четверг, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Алексей Миранчук (70-я минута) и Джефферсон Фарфан (75).

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа L, 7.12.2017, 23:05
Реал Сосьедад
1Зенит3

«Зенит» потерял лишь два очка.

Путь «Зенита» в групповой турнир был тернист. Сперва в отборочном раунде «сине-бело-голубые» по сумме двух матчей обыграли израильский клуб «Бней Иегуда», после чего сломили сопротивление голландского «Утрехта» в дополнительное время в матче на стадионе на Крестовском острове. «Локомотив» начал выступление в Лиге Европы сразу с группового турнира.

После жеребьевки российские клубы были причислены к фаворитам своих групп. «Зенит» и «Локомотив» свой статус подтвердили, сумев без особых проблем добиться выхода в 1/16 финала. Команда Манчини в квартете L стартовала очень уверенно, обыграв по очереди македонский «Вардар» (5:0), «Реал Сосьедад» (3:1) и норвежский «Русенборг» (3:1). После ничьей (1:1) в Тронхейме в четвертом туре стало ясно, что «Зенит» продолжит борьбу в Лиге Европы в 2018 году, оставалось лишь узнать, с какого места клуб с берегов Невы шагнет в евровесну. В конце группового этапа «сине-бело-голубые» вновь обыграли «Вардар» (2:1) и сломил сопротивление главного преследователя в лице «Реал Сосьедад» (3:1).

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа F, 7.12.2017, 21:00
Злин
0Локомотив М2

«Локомотив» долго раскочегаривался.

«Локомотив» стартовал в групповом турнире с гостевой ничьей (0:0) с датским «Копенгагеном», затем разгромил дома «Злин» (3:0), после чего неудачно провел два матча с молдавским «Шерифом». В Тирасполе команда Юрия Сёмина поделила очки с хозяевами (1:1), а дома уступила, вызвав шквал критики в свой адрес. После этого «Локомотив» на своем поле обыграл датский клуб (2:1) и вырвал победу в Чехии (2:0).

Теперь «Локомотив», «Зенит» и примкнувшие к ним после выступления в групповом турнире Лиги чемпионов московские ЦСКА и «Спартак» сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

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Сёмин хочет играть с серьезным соперником.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча со «Злином» отметил, что теперь хотел бы получить в соперники более сильную команду.

«Злин» не давал развернуться в первом тайме. Соперники играли очень активно и компактно. Много прессинговали, не давали получить мяч. Во втором тайме стало больше простора, что и привело к положительному результату. В 1/16 финала будет мощное представительство. На первом этапе хотелось бы нормальный жребий, хотя рассчитывать всегда надо на себя, а не на удачу. Но в плей-офф хочется команду посильнее, — сказал Сёмин, слова которого приводятся на официальном сайте «красно-зеленых».

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отметил, что не хочет загадывать, с кем придется играть в 1/16 финала. «Сегодня нам противостояла очень сильная команда с огромным количеством хороших и талантливых футболистов. Мы забили три гола и могли забить больше. Я доволен результатом. Из Лиги чемпионов в Лигу Европы попали очень сильные команды. Даже во вторую группу команд, которые могут попасться нам, — и “Наполи”, и “Боруссия” (Дортмунд). Сложно сказать сейчас», — заявил Манчини, слова которого приводятся на официальном сайте «сине-бело-голубых».

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