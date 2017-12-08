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02:06 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Црвены Звезды» обыграли «Кельн» и пробились в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 8 дек — Р-Спорт. Футболисты белградской «Црвены Звезды» победили немецкий «Кельн» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы и вышли в плей-офф турнира.

Источник: AFP 2017

Игра 6-го тура группы H, прошедшая в четверг в Белграде, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 22-й минуте забил Славолюб Срнич. В параллельном матче этого квартета лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил белорусский БАТЭ — 6:0.

Таким образом, «Арсенал» (13 очков) и «Црвена Звезда» (9), занявшие первое и второе места в группе, вышли в плей-офф. «Кельн» (6) и БАТЭ (5) прекратили борьбу в турнире.

Результаты остальных игр заключительного тура (из каждой группы в плей-офф выходят по две лучшие команды):

Группы G

«Стяуа» (Румыния) — «Лугано» (Швейцария) — 1:2,

«Хапоэль» (Израиль, Беэр-Шева) — «Виктория» (Пльзень, Чехия) — 0:2.

Турнирное положение: 1. «Виктория» — 12 очков, 2. «Стяуа» — 10, 3. «Лугано» — 9, 4. «Хапоэль» — 4.

группа I

«Марсель» (Франция) — «Зальцбург» (Австрия) — 0:0,

«Витория» (Португалия) — «Коньяспор» (Турция) — 1:1.

Турнирное положение: 1. «Зальцбург» — 12, 2. «Марсель» — 8, 3. «Коньяспор» — 6, 4. «Витория» — 5.

группа J

«Заря» (Украина) — «Атлетик» (Испания) — 0:2,

«Герта» (Германия) — «Эстерсунд» (Швеция) — 1:1.

Турнирное положение: 1. «Атлетик» — 11, 2. «Эстерсунд» — 11, 3. «Заря» — 6, 4. «Герта» — 5.

группа K

«Витесс» (Нидерланды) — «Ницца» (Франция) — 1:0,

«Зюлте-Варегем» (Бельгия) — «Лацио» (Италия) — 3:2.

Турнирное положение: 1. «Лацио» — 13, 2. «Ницца» — 9, 3. «Зюлте-Варегем» — 7, 4. «Витесс» — 5.
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