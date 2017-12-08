Футболисты «Црвены Звезды» обыграли «Кельн» и пробились в плей-офф Лиги Европы
МОСКВА, 8 дек —
МОСКВА, 8 дек —
Игра 6-го тура группы H, прошедшая в четверг в Белграде, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 22-й минуте забил Славолюб Срнич. В параллельном матче этого квартета лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил белорусский БАТЭ — 6:0.
Таким образом, «Арсенал» (13 очков) и «Црвена Звезда» (9), занявшие первое и второе места в группе, вышли в
Результаты остальных игр заключительного тура (из каждой группы в
Группы G
«Стяуа» (Румыния) — «Лугано» (Швейцария) — 1:2,
«Хапоэль» (Израиль, Беэр-Шева) — «Виктория» (Пльзень, Чехия) — 0:2.
группа I
«Марсель» (Франция) — «Зальцбург» (Австрия) — 0:0,
«Витория» (Португалия) — «Коньяспор» (Турция) — 1:1.
группа J
«Заря» (Украина) — «Атлетик» (Испания) — 0:2,
«Герта» (Германия) — «Эстерсунд» (Швеция) — 1:1.
группа K
«Витесс» (Нидерланды) — «Ницца» (Франция) — 1:0,
«Зюлте-Варегем» (Бельгия) — «Лацио» (Италия) — 3:2.