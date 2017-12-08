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02:15 (мск), источник: Р-Спорт

Определились все участники плей-офф ЛЕ, Россию представят 4 клуба

МОСКВА, 8 дек — Р-Спорт. Стали известны все команды-участницы 1/16 финала футбольной Лиги Европы в сезоне-2017/18, в плей-офф турнира вышли четыре российских клуба.

Источник: AFP 2017

В четверг завершились матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги Европы, по итогам которых определились все 32 команды-участницы плей-офф турнира.

Полностью состав участников 1/16 финала Лиги Европы выглядит следующим образом:

сеяные — «Локомотив», «Зенит», ЦСКА (все — Россия), «Вильярреал», «Атлетик», «Атлетико» (все — Испания), «Динамо» (Киев, Украина), «Арсенал» (Англия), «Брага», «Спортинг» (оба — Португалия), «Милан», «Лацио», «Аталанта» (все — Италия), «Виктория» (Пльзень, Чехия), «Зальцбург» (Австрия), «Лейпциг» (Германия);.

несеянные — «Спартак» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Партизан», «Црвена Звезда» (оба — Сербия), «Лудогорец» (Болгария), АЕК (Греция), «Лион», «Марсель», «Ницца» (все — Франция), «Копенгаген» (Дания), «Стяуа» (Румыния), «Эстерсунд» (Швеция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Наполи» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия).

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 11 декабря в швейцарском Ньоне. Первые матчи этой стадии пройдут 15 февраля, ответные — 22 февраля.

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