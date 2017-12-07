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02:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Венгер: Игроки «Арсенала» приобрели отличный опыт в матче с БАТЭ

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнюю победу над БАТЭ (6:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Источник: Reuters

«Мы проделали хорошую работу, показали отличную технику. В целом завершили групповой этап турнира, играя в хороший футбол. Все футболисты, которые сыграли сегодня, приобрели отличный опыт для будущих матчей.

Что касается болельщиков, то я не сильно обеспокоен тем, что их сегодня было мало. Наверное, многие не пришли из-за позднего времени начала матча.

Знаю, что «Боруссия» и «Атлетико» вышли в Лигу Европы, заняв третьи места в своих группах Лиги чемпионов. Не могу сказать, с кем хотели бы сыграть в плей-офф. Будем ждать жеребьёвку, — передаёт слова Венгера корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.

Арсенал 6:0
Первый тайм: 3:0
БАТЭ
7.12.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа H Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Александр Ермакович
Голы
11′ Матье Дебюши 2
37′ Тео Уолкотт 14
43′ Джек Уилшир (Т. Уолкотт) 10
51′ Денис Поляков 33
64′ Оливье Жиру 12
74′ Мохамед Эль-Ненни (Дж. Уилшир) 35
Составы
Давид Оспина 13
Матье Дебюши 2
Роб Холдинг 16
Калум Чемберс 21
Джек Уилшир 10
Эйнсли Мэйтланд-Найлс 30
Франсис Кокелен 34
Оливье Жиру 12
77′ Мохамед Эль-Ненни 35
Джозеф Уиллок 69
71′ Тео Уолкотт (к) 14
Рейс Нелсон 61
77′ Дэнни Уэлбек 23
Эдвард Нкетиа 62
48 Денис Щербицкий
19 Неманья Милунович
33 Денис Поляков
42 Максим Володько 17′
7 Евгений Березкин
17 Алексей Риос
21 Станислав Драгун
62 Михаил Гордейчук
10 Мирко Иванич 76′
5 Евгений Яблонский
22 Игорь Стасевич 69′
24 Яссе Туоминен
20 Виталий Родионов (к) 56′
13 Николай Сигневич
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 12
10 Удары в створ 2
7 Угловые 2
8 Фолы 9
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Роберт Шергенхофер (Австрия)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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