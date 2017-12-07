Венгер: Игроки «Арсенала» приобрели отличный опыт в матче с БАТЭ

Источник: Reuters

«Мы проделали хорошую работу, показали отличную технику. В целом завершили групповой этап турнира, играя в хороший футбол. Все футболисты, которые сыграли сегодня, приобрели отличный опыт для будущих матчей.

Что касается болельщиков, то я не сильно обеспокоен тем, что их сегодня было мало. Наверное, многие не пришли из-за позднего времени начала матча.