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01:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Велосипед от Ивановича, слалом от Паредеса

Петербургский клуб победил «Реал Сосьедад» и финишировал на первом месте в группе Лиги Европы.

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10
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10
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ДИВЕРСИЯ

Если с приездом гусар в любом городе начинается настоящая жизнь, то футбольные фанаты обязательно привозят с собой наглядную агитацию. По стикерам, которыми облепляют все более-менее доступные поверхности у стадиона и городских достопримечательностей, вполне можно изучить недавнюю историю местного клуба — с кем играли, выходили ли в еврокубки и если выходили, то как надолго в них задержались.

Сан-Себастьян в этом плане оказался исключением. То ли здесь так хорошо работают дворники, то ли соперники скромничали, но за половину дня я нашел всего один футбольный стикер, да и тот не «за», а «против» — что-то обидное про Санкт-Паули. Правда стоило мне дойти до места, где местная река Урумеа впадает в Бискайский залив, как на глаза попался первый зенитовский стикер. Оно и не мудрено, место чисто петербургское — Нева ведь тоже становится морем.

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Чуть позже выяснилось, что зенитовские ультрас не расходовали силы на стикеры по уважительной причине. В ночь со среды на воскресенье они пришли к «Аноэте» и сделали рядом со стадионом самое настоящее граффити. Сейчас арена «Реал Сосьедад» напоминает нечто среднее между зоной археологических раскопок и объектом, пострадавшим от бомбежки. На стадионе реконструируют одну из трибун: все перекопано и перекрыто строительными заборами. На одном из них теперь красуется эмблема «Зенита» и цифры 1980 — год основания фан-движения сине-бело-голубых.

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«ВЫ ГЛАВНОЕ, НЕ СДАВАЙТЕСЬ»

Часть Сан-Себастьяна, расположенная рядом с рекой, — вылитый Париж. Сказалась близость Франции. А на самой высокой горе, прямо у Бискайского залива над замком высится Иисус Христос, почти как в Рио, — только на распростерший руки, а сложивший их в благословении.

Чтобы добраться до замка и Иисуса нужно очень долго карабкаться в гору. Никаких фуникулеров, при этом, не предусмотрено. В общем, посмотреть на эту достопримечательность вблизи по силам только очень стойким ребятам. Судя по тому, что у самых стен замка я обнаружил стикер с необычной надписью «Сине-бело-голубой Саранск», в столице Мордовии живут именно такие ребята.

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Уже спускаясь, я стал свидетелем встречи двух групп зенитовских болельщиков. Те, которые шли вниз злорадно подбадривали поднимавшихся к замку товарищей:

— Вы, ребята, главное, не сдавайтесь. Но запомните, что даже спускаться тяжело будет.

Это напутствие неплохо подходило и игрокам «Зенита» в матче с «Реал Сосьедад». На свою вершину сине-бело-голубые уже поднялись — выход в евровесну был оформлен еще в Тронхейме. А битва за первое место в Сан-Себастьяне, это как спуск. Тяжелый и приятный одновременно.

ЕРОХИН — НЕ ЗАЩИТНИК!

Специалисты по составлению расстановок в предматчевых протоколах Лиги Европы снова удивили. По их мнению, Ерохин должен был сыграть на левом фланге защиты, Ивановича отправили в центр поля, а Нобоа отрядили в атаку.

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В реальности трио форвардов составили Полоз, Кокорин и Ригони, а Нобоа расположился под ними. «Зенит» без особого сопротивления отдал инициативу хозяевам, а сам принялся жалить быстрыми контратаками. Поначалу получалось здорово — Полоз и Кокорин терзали оборону сан-себастьянцев слева, а Ригони и Смольников комбинировали справа. После одного из подключений защитника мяч лишь чудом не дошел до прибежавшего в штрафную Ерохина.

Правда, уже в следующем эпизоде Смольников так неудачно прервал навес, что угодил в собственную перекладину. Зато два голевых момента за пару минут.

Ближе к середине тайма «Реал Сосьедад» вроде бы перекрыл главные направления зенитовских контрударов и основательно насел на ворота Лодыгина, но тут «Зенит» снова выручил Херонимо Рульи. Вратарь, наошибавшийся в первой игре, отбил прострел Ригони на Ерохина. Тот пробил неотразимо. Ну и какой он защитник после этого?

СЛЕДУЮЩИЙ ПОДЪЕМ — В ФЕВРАЛЕ

В одном из магазинчиков с сувенирами я заметил майку с забавным рисунком — велосипед в цветах баскского флага и подписью «Bikes country». Игра слов, понятная любому, кто хотя бы поверхностно знаком с английским. А велосипедов в Сан-Себастьяне действительно много. Один нашелся даже у Бранислава Ивановича. Правда, для его демонстрации «Зениту» потребовалось пропустить. Все случилось как в калейдоскопе — только что Ригони выводил Кокорина на ударную позиции и тот попал точно в Рульи, как уже Янузай обыграл Кришито в штрафной и удобно прострелил на Виллиана Жозе. «Аноэта» едва не захлебнулась от восторга, а ближайшие к нам болельщики успели не только отпраздновать, но еще и посмотреть повтор по телевизорам, висящим в ложе прессы.

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Скоро баскам снова пришлось вытягивать шеи и заглядывать в экраны. По более печальному для них поводу. Впрочем, гол Ивановича получился таким, что действительно грех не посмотреть еще раз — хозяева вроде бы отбились после подачи углового, но Кузяев вернул мяч в штрафную и серб забил в падении через себя — тем самым «велосипедом».

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И одним шикарным голом дело не закончилось. Вышедший на замену Паредес сыграл в стенку с Кокориным, раскидал финтами защитников и забил третий гол. В этот раз болельщики «Реал Сосьедад» смотреть повтор не стали — добрая половина стадиона встала со своих мест и пошла по домам.

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Сергей ЯРЕМЕНКО
из Сан-Себастьяна.

Реал Сосьедад 1:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
7.12.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа L Anoeta
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Роберто Манчини
Голы
58′ да Силва Виллиан Жозе (А. Янузай) 12
21 Александр Ерохин 35′
60 Бранислав Иванович (Д. Кузяев) 64′
5 Леандро Паредес (А. Кокорин) 85′
Составы
Херонимо Рульи 1
Альваро Одриосола 19
Диего Льоренте 3
Иньиго Мартинес 6
Асьер Андонехи Ильярраменди 4
Аргарате Хаби Прието (к) 10
Аднан Янузай 8
да Силва Виллиан Жозе 12
61′ Кевин Родригес 20
Альберто де ла Белья 24
68′ Давид Сурутуса 17
77′ Серхио Каналес 16
58′ Микель Ойярсабаль 18
Хуан Мигель Хуанми 7
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
60 Бранислав Иванович
21 Александр Ерохин 76′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер 28′
19 Игорь Смольников 62′
18 Юрий Жирков
16 Кристиан Нобоа 62′
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз 76′
5 Леандро Паредес
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
23 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
15 Угловые 2
6 Фолы 10
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лиран Лиани (Израиль)
Боковой судья Давид Битон (Израиль)
Боковой судья Двир Шимон (Израиль)
За воротами Алон Йефет (Израиль)
За воротами Менаше Масиах (Израиль)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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