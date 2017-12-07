Велосипед от Ивановича, слалом от Паредеса

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СТРОИТЕЛЬНАЯ ДИВЕРСИЯ

Если с приездом гусар в любом городе начинается настоящая жизнь, то футбольные фанаты обязательно привозят с собой наглядную агитацию. По стикерам, которыми облепляют все более-менее доступные поверхности у стадиона и городских достопримечательностей, вполне можно изучить недавнюю историю местного клуба — с кем играли, выходили ли в еврокубки и если выходили, то как надолго в них задержались.

Сан-Себастьян в этом плане оказался исключением. То ли здесь так хорошо работают дворники, то ли соперники скромничали, но за половину дня я нашел всего один футбольный стикер, да и тот не «за», а «против» — что-то обидное про Санкт-Паули. Правда стоило мне дойти до места, где местная река Урумеа впадает в Бискайский залив, как на глаза попался первый зенитовский стикер. Оно и не мудрено, место чисто петербургское — Нева ведь тоже становится морем.

Чуть позже выяснилось, что зенитовские ультрас не расходовали силы на стикеры по уважительной причине. В ночь со среды на воскресенье они пришли к «Аноэте» и сделали рядом со стадионом самое настоящее граффити. Сейчас арена «Реал Сосьедад» напоминает нечто среднее между зоной археологических раскопок и объектом, пострадавшим от бомбежки. На стадионе реконструируют одну из трибун: все перекопано и перекрыто строительными заборами. На одном из них теперь красуется эмблема «Зенита» и цифры 1980 — год основания фан-движения сине-бело-голубых.

«ВЫ ГЛАВНОЕ, НЕ СДАВАЙТЕСЬ»

Часть Сан-Себастьяна, расположенная рядом с рекой, — вылитый Париж. Сказалась близость Франции. А на самой высокой горе, прямо у Бискайского залива над замком высится Иисус Христос, почти как в Рио, — только на распростерший руки, а сложивший их в благословении.

Чтобы добраться до замка и Иисуса нужно очень долго карабкаться в гору. Никаких фуникулеров, при этом, не предусмотрено. В общем, посмотреть на эту достопримечательность вблизи по силам только очень стойким ребятам. Судя по тому, что у самых стен замка я обнаружил стикер с необычной надписью «Сине-бело-голубой Саранск», в столице Мордовии живут именно такие ребята.

Уже спускаясь, я стал свидетелем встречи двух групп зенитовских болельщиков. Те, которые шли вниз злорадно подбадривали поднимавшихся к замку товарищей:

— Вы, ребята, главное, не сдавайтесь. Но запомните, что даже спускаться тяжело будет.

Это напутствие неплохо подходило и игрокам «Зенита» в матче с «Реал Сосьедад». На свою вершину сине-бело-голубые уже поднялись — выход в евровесну был оформлен еще в Тронхейме. А битва за первое место в Сан-Себастьяне, это как спуск. Тяжелый и приятный одновременно.

ЕРОХИН — НЕ ЗАЩИТНИК!

Специалисты по составлению расстановок в предматчевых протоколах Лиги Европы снова удивили. По их мнению, Ерохин должен был сыграть на левом фланге защиты, Ивановича отправили в центр поля, а Нобоа отрядили в атаку.

В реальности трио форвардов составили Полоз, Кокорин и Ригони, а Нобоа расположился под ними. «Зенит» без особого сопротивления отдал инициативу хозяевам, а сам принялся жалить быстрыми контратаками. Поначалу получалось здорово — Полоз и Кокорин терзали оборону сан-себастьянцев слева, а Ригони и Смольников комбинировали справа. После одного из подключений защитника мяч лишь чудом не дошел до прибежавшего в штрафную Ерохина.

Правда, уже в следующем эпизоде Смольников так неудачно прервал навес, что угодил в собственную перекладину. Зато два голевых момента за пару минут.

Ближе к середине тайма «Реал Сосьедад» вроде бы перекрыл главные направления зенитовских контрударов и основательно насел на ворота Лодыгина, но тут «Зенит» снова выручил Херонимо Рульи. Вратарь, наошибавшийся в первой игре, отбил прострел Ригони на Ерохина. Тот пробил неотразимо. Ну и какой он защитник после этого?

СЛЕДУЮЩИЙ ПОДЪЕМ — В ФЕВРАЛЕ

В одном из магазинчиков с сувенирами я заметил майку с забавным рисунком — велосипед в цветах баскского флага и подписью «Bikes country». Игра слов, понятная любому, кто хотя бы поверхностно знаком с английским. А велосипедов в Сан-Себастьяне действительно много. Один нашелся даже у Бранислава Ивановича. Правда, для его демонстрации «Зениту» потребовалось пропустить. Все случилось как в калейдоскопе — только что Ригони выводил Кокорина на ударную позиции и тот попал точно в Рульи, как уже Янузай обыграл Кришито в штрафной и удобно прострелил на Виллиана Жозе. «Аноэта» едва не захлебнулась от восторга, а ближайшие к нам болельщики успели не только отпраздновать, но еще и посмотреть повтор по телевизорам, висящим в ложе прессы.

Скоро баскам снова пришлось вытягивать шеи и заглядывать в экраны. По более печальному для них поводу. Впрочем, гол Ивановича получился таким, что действительно грех не посмотреть еще раз — хозяева вроде бы отбились после подачи углового, но Кузяев вернул мяч в штрафную и серб забил в падении через себя — тем самым «велосипедом».

И одним шикарным голом дело не закончилось. Вышедший на замену Паредес сыграл в стенку с Кокориным, раскидал финтами защитников и забил третий гол. В этот раз болельщики «Реал Сосьедад» смотреть повтор не стали — добрая половина стадиона встала со своих мест и пошла по домам.