Тренер: Футболисты БАТЭ оказались не готовы к матчу Лиги Европы с «Арсеналом»

Встреча состоялась в четверг в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась крупной победой «Арсенала» со счетом 6:0.

«Команды совершенно разного уровня. Мы оказались не готовы к игре. Планировали строго и плотно сыграть в обороне, но этого не получилось», — сказал Ермакович.

БАТЭ занял четвертое место в группе H Лиги Европы, в шести матчах набрав 5 очков. «Арсенал» стал первым (13 очков), на второй строчке расположилась сербская «Црвена Звезда» (9), на третьей — немецкий «Кельн» (6). Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 11 декабря.

Поражение от «Арсенала» — не самое крупное для БАТЭ в еврокубках: на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2014/15 клуб из Борисова со счетом 0:7 уступил украинскому «Шахтеру». БАТЭ стал третьей командой из стран бывшего СССР, сыгравшей в Англии на этой неделе. Во вторник в матче Лиги чемпионов ЦСКА уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2), а в среду московский «Спартак» был разгромлен «Ливерпулем» (0:7).