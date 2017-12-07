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01:45 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Футболисты БАТЭ оказались не готовы к матчу Лиги Европы с «Арсеналом»

ЛОНДОН, 8 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Футболистам БАТЭ не удалось строго и плотно сыграть в обороне в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы с английским «Арсеналом». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер белорусской команды Александр Ермакович.

Встреча состоялась в четверг в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась крупной победой «Арсенала» со счетом 6:0.

«Команды совершенно разного уровня. Мы оказались не готовы к игре. Планировали строго и плотно сыграть в обороне, но этого не получилось», — сказал Ермакович.

БАТЭ занял четвертое место в группе H Лиги Европы, в шести матчах набрав 5 очков. «Арсенал» стал первым (13 очков), на второй строчке расположилась сербская «Црвена Звезда» (9), на третьей — немецкий «Кельн» (6). Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 11 декабря.

Поражение от «Арсенала» — не самое крупное для БАТЭ в еврокубках: на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2014/15 клуб из Борисова со счетом 0:7 уступил украинскому «Шахтеру». БАТЭ стал третьей командой из стран бывшего СССР, сыгравшей в Англии на этой неделе. Во вторник в матче Лиги чемпионов ЦСКА уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2), а в среду московский «Спартак» был разгромлен «Ливерпулем» (0:7).

Всего в плей-офф еврокубков сезона-2017/18 вышло семь клубов с постсоветского пространства: российские «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», казахстанская «Астана» и украинское «Динамо» (Киев) выступят в 1/16 финала Лиги Европы, а украинский «Шахтер» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые матчи данных стадий пройдут в феврале 2018 года.

Арсенал 6:0
Первый тайм: 3:0
БАТЭ
7.12.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа H Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Александр Ермакович
Голы
11′ Матье Дебюши 2
37′ Тео Уолкотт 14
43′ Джек Уилшир (Т. Уолкотт) 10
51′ Денис Поляков 33
64′ Оливье Жиру 12
74′ Мохамед Эль-Ненни (Дж. Уилшир) 35
Составы
Давид Оспина 13
Матье Дебюши 2
Роб Холдинг 16
Калум Чемберс 21
Джек Уилшир 10
Эйнсли Мэйтланд-Найлс 30
Франсис Кокелен 34
Оливье Жиру 12
77′ Мохамед Эль-Ненни 35
Джозеф Уиллок 69
71′ Тео Уолкотт (к) 14
Рейс Нелсон 61
77′ Дэнни Уэлбек 23
Эдвард Нкетиа 62
48 Денис Щербицкий
19 Неманья Милунович
33 Денис Поляков
42 Максим Володько 17′
7 Евгений Березкин
17 Алексей Риос
21 Станислав Драгун
62 Михаил Гордейчук
10 Мирко Иванич 76′
5 Евгений Яблонский
22 Игорь Стасевич 69′
24 Яссе Туоминен
20 Виталий Родионов (к) 56′
13 Николай Сигневич
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 12
10 Удары в створ 2
7 Угловые 2
8 Фолы 9
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Роберт Шергенхофер (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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