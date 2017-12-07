Манчини: Футболисты «Зенита» могли забить больше голов в ворота «Реал Сосьедада»

«Зенит» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:1. В составе хозяев отличился Виллан Жозе (58-я минута). У «Зенита» голы забили Александр Ерохин (35), Бранислав Иванович (64) и Леандро Паредес (85).

«Зениту» противостояла очень сильная команда с хорошим количеством талантливых футболистов. Нам везло, но мы забили три гола и могли бы забить еще больше. Я доволен результатом, учитывая какая команда играла против нас, — сказал Манчини.

В другом матче группы L норвежский «Русенборг» и македонский «Вардар» сыграли вничью со счетом 1:1. «Зенит» набрал 16 очков по итогам шести матчей и занял первое место в группе L. «Реал Сосьедад» финишировал на второй строчке с 12 баллами. Третье место занял «Русенборг» (5), четвертое — «Вардар» (1).