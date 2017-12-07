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01:43 (мск), источник: ТАСС

Манчини: Футболисты «Зенита» могли забить больше голов в ворота «Реал Сосьедада»

САН-СЕБАСТЬЯН /Испания/, 8 декабря. /ТАСС/. Футболисты «Зенита» могли забить в ворота испанского «Реал Сосьедада» больше трех голов в матче Лиги Европы. Такое мнение высказал главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини на послематчевой пресс-конференции.

«Зенит» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:1. В составе хозяев отличился Виллан Жозе (58-я минута). У «Зенита» голы забили Александр Ерохин (35), Бранислав Иванович (64) и Леандро Паредес (85).

«Зениту» противостояла очень сильная команда с хорошим количеством талантливых футболистов. Нам везло, но мы забили три гола и могли бы забить еще больше. Я доволен результатом, учитывая какая команда играла против нас, — сказал Манчини.

В другом матче группы L норвежский «Русенборг» и македонский «Вардар» сыграли вничью со счетом 1:1. «Зенит» набрал 16 очков по итогам шести матчей и занял первое место в группе L. «Реал Сосьедад» финишировал на второй строчке с 12 баллами. Третье место занял «Русенборг» (5), четвертое — «Вардар» (1).

«Мы заняли первое место в группе, в которой считались третьими по силе. Мы забили больше всех и пропустили меньше всех в сильной группе, при этом пять раз выиграли и один раз сыграли вничью» — добавил специалист.

Реал Сосьедад 1:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
7.12.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа L Anoeta
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Роберто Манчини
Голы
58′ да Силва Виллиан Жозе (А. Янузай) 12
21 Александр Ерохин 35′
60 Бранислав Иванович (Д. Кузяев) 64′
5 Леандро Паредес (А. Кокорин) 85′
Составы
Херонимо Рульи 1
Альваро Одриосола 19
Диего Льоренте 3
Иньиго Мартинес 6
Асьер Андонехи Ильярраменди 4
Аргарате Хаби Прието (к) 10
Аднан Янузай 8
да Силва Виллиан Жозе 12
61′ Кевин Родригес 20
Альберто де ла Белья 24
68′ Давид Сурутуса 17
77′ Серхио Каналес 16
58′ Микель Ойярсабаль 18
Хуан Мигель Хуанми 7
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
60 Бранислав Иванович
21 Александр Ерохин 76′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер 28′
19 Игорь Смольников 62′
18 Юрий Жирков
16 Кристиан Нобоа 62′
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз 76′
5 Леандро Паредес
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
23 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
15 Угловые 2
6 Фолы 10
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лиран Лиани (Израиль)
Боковой судья Давид Битон (Израиль)
Боковой судья Двир Шимон (Израиль)
За воротами Алон Йефет (Израиль)
За воротами Менаше Масиах (Израиль)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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