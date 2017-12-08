Португалия приблизилась к России в рейтинге ассоциаций УЕФА
По итогам этой еврокубковой недели Россия немного отстала от Франции в рейтинге УЕФА. Португальские клубы также выступили успешнее российских благодаря выходу «Порту» в
По итогам этой еврокубковой недели Россия немного отстала от Франции в рейтинге УЕФА. Португальские клубы также выступили успешнее российских благодаря выходу «Порту» в
Россия: ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Спартак» был разгромлен «Ливерпулем» (0:7), «Локомотив» выиграл у «Фастава» (2:0), а «Зенит» обыграл «Реал Сосьедад» (3:1). Это принесло в копилку России 0,800 балла.
Португалия: «Бенфика» проиграла «Базелю» (0:2), «Спортинг» потерпел поражение в матче с «Барселоной» (0:2), «Порту» разгромил «Монако» (5:2), «Брага» уступила «Истанбул Башакшехир» (1:2), а «Витория Гимарайнш» сыграл вничью с «Коньяспором» (1:1). Дополнительные баллы за выход в
Франция: «ПСЖ» проиграл «Баварии» (1:3), «Монако» был разгромлен «Порту» (2:5), «Лион» уступил «Аталанте» (0:1), «Ницца» проиграла «Витессу» (0:1), а «Марсель» сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» (0:0). Дополнительные баллы за выход в
Рейтинг ассоциаций УЕФА
1. Испания — 100,426
2. Англия — 75,319
3. Италия — 71,416
4. Германия — 68,284
5. Франция — 53,248
6. Россия — 50,182
7. Португалия — 45,415
8. Украина — 40,133.